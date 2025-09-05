Смольский выиграл бронзу на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Лидер сборной Беларуси допустил два промаха на "лежке", но потом здорово отработал на стойке - отстрелялся на "ноль". Также важно отметить, что Смольский показал лучшую скорость из всех участников спринта.

"Доволен скоростью, состоянием. Я провел отличную работу, прекрасно себя чувствовал на дистанции. Когда голова думает, то на дистанции сохраняется хорошая тактика, но тем не менее перестраховался во время стрельбы, что сыграло со мной злую шутку, нужно было просто работать смело и быстро. Вероятно, был бы другой результат, но это все равно минимальный опыт для будущей гонки".