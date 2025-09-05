3.70 BYN
Смольский выиграл бронзу на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону
Белорусский биатлонист Антон Смольский взял бронзу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Вперед спортсмен пропустил Кирилла Бажина и Никиту Поршнева из России.
Лидер сборной Беларуси допустил два промаха на "лежке", но потом здорово отработал на стойке - отстрелялся на "ноль". Также важно отметить, что Смольский показал лучшую скорость из всех участников спринта.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:
"Доволен скоростью, состоянием. Я провел отличную работу, прекрасно себя чувствовал на дистанции. Когда голова думает, то на дистанции сохраняется хорошая тактика, но тем не менее перестраховался во время стрельбы, что сыграло со мной злую шутку, нужно было просто работать смело и быстро. Вероятно, был бы другой результат, но это все равно минимальный опыт для будущей гонки".
Из других результатов белорусов. В двадцатку лучших попали Илья Авсеенко и Павел Белько. Это 14-я и 18-я строчки. 6 сентября в Сочи пройдут эстафеты, а 7 числа - гонки преследования.