Соболенко и Азаренко уверенно стартовали на US Open, выйдя во второй раунд

Арина Соболенко одержала победу в стартовом матче US Open, сообщает БЕЛТА.

В матче 1/64 финала действующая чемпионка US Open первая ракетка планеты обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову, занимающую 109-е место в мировом рейтинге, - 7:5, 6:1.

Во втором раунде Соболенко встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой (64-й номер рейтинга WTA).

Виктория Азаренко (133) в первом круге сыграет с представительницей США Инуэ Хин (218), а Александра Саснович (121) будет соперничать с еще одной американской теннисисткой Ивой Йович (76).

Поединки основного этапа US Open проходят с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составит рекордные 90 млн долларов, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 5 млн долларов.

В 2024 году победительницей американского чемпионата стала белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке американку Джессику Пегулу - 7:5, 7:5.