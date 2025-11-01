Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Соболенко стартует в итоговом турнире WTA матчем против Паолини

Арина Соболенко сегодня проведет свой первый матч на итоговом турнире года в Эр-Рияде. В соперницах у первой ракетки мира - восьмой номер мирового рейтинга итальянка Ясмин Паолини.

В этом году девушки друг с другом сыграли два поединка, в обоих победу праздновала белоруска. Всего же статистика личных встреч насчитывает 7 противостояний, и итальянка выиграла лишь дважды.

 Каким окажется старт на итоговом турнире года для белоруски, узнаем из прямой трансляции, которая начнется на "Беларусь 5" в 17:55.

