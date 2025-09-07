Содружество в Сочи - как белорусская команда по биатлону вошла в олимпийский сезон

Первый этап Кубка Содружества по биатлону открыл международный сезон в Сочи. Биатлон как вид спорта считается одним из самых высокорейтинговых в Беларуси, его также называют самым народным.

Биатлонистки Ксения Воробей и Ирина Шаклеина вышли на старт одиночной смешанной эстафеты. Гонка с самых первых мгновений выстроилась по всем драматическим канонам - белоруски тут же ввязались в остросюжетную борьбу и удержали такую драгоценную для них бронзовую медаль.

Ирина Шаклеина, бронзовый призер этапа Кубка Содружества в смешанной эстафете:

"Первая гонка для меня была очень тяжелой. Сегодня хотелось максимально отработать и на рубеже, и на дистанции, поэтому посвящаю победу всем людям, которые за меня переживают и волнуются - моим родным, близким и в особенности мужу".

Ксения Воробей, бронзовый призер этапа Кубка Содружества в смешанной эстафете:

"Конечно, тренера вложили в нас очень много усилий. Мне очень нравится, когда нас поддерживают, несмотря на результат, поэтому говорю всем спасибо: и массажистам, и мужу, и сестре, и всем, кто болел и переживал за нас".

Вскоре на дистанцию вышли мужчины, отчасти неожиданно бронзовые медали примерили белорусы Максим Воробей и Степан Данилов - большой день для нашего биатлона.

"Хотелось реабилитироваться, что я и делал сегодня в гонке. Я старался на все 100 %", - заявил бронзовый призер этапа Кубка Содружества в смешанной эстафете Максим Воробей.

"Тренеры гнали, конечно. Последний круг был самым тяжелым. Я не ожидал, что будет так накрывать усталость, но прекрасно понимал, что если я уже отстрелялся на последней стойке, нужно отработать на трассе ради бронзы. Умереть, но сделать", - поделился бронзовый призер этапа Кубка Содружества в смешанной эстафете Степан Данилов.

Этап Кубка Содружества в Сочи получается разгонным на весь олимпийский сезон. Пока сложно понять, какова будет судьба белорусского биатлона в феврале 2026, но очертания уже есть. Векторов для главного старта сезона будет два: либо Италия, либо Сочи, либо и там, и там.

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:

"Меня порадовало то, что в этом сезоне состав в женской гонке достаточно представительный, почти 50 человек. Я не помню, чтобы на кубках такое представительство было. Отрадно, что белорусская команда привезла максимальный состав, такого тоже большого не было. Около 10 девочек стартовало. Наш вид спорта развивается, интерес к нему есть, в том числе и в Республике Беларусь. Это не может не радовать".

В медальные разборки ввязывался и действующий победитель Кубка Содружества Антон Смольский, который в первой же гонки этапа попал на пьедестал.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"Каждый старт, в котором мы будем участвовать, не будет проходящим либо тренировочным. Каждый старт для нас нужный. Поэтому эти старты, которые сегодня проходят, для нас как определенный срез".

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Мы не скучаем по биатлону, потому что каждый день тренируемся. Что касается соревнований, уже хочется немножко взбодриться, много тренируемся, поэтому эти первые старты интересны для нас".

Конечно же, увлекательным биатлон делают люди - интересные, яркие, нестандартные личности. Но биатлонные соревнования проходят в разных мировых кластерах, куда относятся Раубичи, а также прекрасный лыжно-биатлонный стадион "Лаура" в Сочи.

Олимпийское наследие лыжно-биатлонной трассы "Лаура" вызывает восхищение, для белорусов это едва ли не родное место. В 2014 году Дарья Домрачева здесь завоевала 3 олимпийские награды.

Сейчас "Лаура" не только окутана природной красотой, но и является постоянным местом сборов как для спортсменов, так и для крупных стартов, одним из которых стал Кубок Содружества.

Виктория Кондратьева, директор лыжно-биатлонного центра "Лаура":

"Сам стадион готов всегда, у нас не бывает такого моментов, когда у нас кто-то не тренируется. Т.е. у нас идет тренировочный процесс перманентно, практически на ежедневной основе".

В заключительный день на победной ноте белорусские биатлонисты завершают летний этап Кубка Содружества. Антон Смольский выиграл гонку преследования. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлониста с яркой победой: "Антон, спасибо! Было красиво и достойно".

Белорусский лыжник стартовал 3-м, но благодаря высокой скорости на дистанции и достаточно уверенной стрельбе (всего 2 промаха на 4 огневых рубежа), он финишировал первым.

Антон Смольский, победитель гонки преследования первого этапа Кубка Содружества по биатлону: