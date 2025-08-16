Соревновательный азарт зажигал сердца на спартакиаде СМИ

Спорт и соревновательный азарт - это все сегодня наблюдали в знаменитых Стайках на олимпийской базе подготовки. Однако на авансцене не профессионалы, а спортсмены-любители, среди которых и команда Белтелерадиокомпании.

Республиканская спартакиада СМИ объединяет своей страстью к спорту, где каждый может на какое-то время показать себя большим атлетом.

По атмосфере - суперспортивное шоу с элементами борьбы на пределе.

Особым вниманием пользовался футбольный турнир, где до финала добралась и команда Белтелерадиокомпании. У нашей команды серебро.

В дартс совершенная философия. Представитель нашей команды Андрей Иванец стал чемпионом.

Пятикратный чемпион Беларуси по дартсу Эльдар Абдулаев выяснил секреты мастерства в этом виде спорта: "Развивается в первую очередь мышечная память, умение управлять своими мышцами, своими нервами, умение сохранять концентрацию внимания. Любой стрелок вам скажет, что это зависит от концентрации внимания. Надо, чтобы мир умер, когда ты бросаешь. Ты должен ничего не знать, ничего не слышать".

Сотрудники Белтелерадиокомпании сражались и за себя, и за команду. Легкоатлеты проявили себя на уровне. У девушек стала лучшей Жанна Тихонович. У мужчин старался Илья Цветков.

Спартакиада СМИ - прекрасное соревнование, чтобы и посостязаться с себе равными, и увидеть коллег в совершенно необычном амплуа. Конкуренция здоровая присутствует в медиаполе.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193dac37-b00a-4fdd-b52a-aab1fc8d3906/conversions/2878c8aa-c476-4070-ae67-2b7bca0cc91f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193dac37-b00a-4fdd-b52a-aab1fc8d3906/conversions/2878c8aa-c476-4070-ae67-2b7bca0cc91f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193dac37-b00a-4fdd-b52a-aab1fc8d3906/conversions/2878c8aa-c476-4070-ae67-2b7bca0cc91f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193dac37-b00a-4fdd-b52a-aab1fc8d3906/conversions/2878c8aa-c476-4070-ae67-2b7bca0cc91f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Для нас эта спартакиада волнительная, потому что прошлую мы выиграли. Здесь все люди амбициозные, некоторые команды мечтают отобрать у Белтелерадиокомпании пальму первенства, поэтому нашей задачей является не просто хорошо выступить и провести время, но и сохранить главный приз в стенах Белтелерадиокомпании. Очень надеюсь, что так оно и случится".

"С каждым годом состав все больше и больше. Это мероприятие объединяет всех, кто работает в нашей индустрии, - уверен первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов. - Люди, которые выходят на эти мероприятия, становятся примером и для своих коллег, которые приходят за них поболеть. Команда медиаиндустрии объединяется".

Всего спартакиада в этом году собрала 20 команд, а это более 500 человек, которые соперничают за звание самого спортивного.