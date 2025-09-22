Сплоченность и выносливость: что помогает сборной Беларуси по пляжному футболу покорять вершины

Отличительная черта пляжного футбола - динамика. Это доказали и белорусские атлеты, в среднем нанесшие около 60 атак по воротам, из которых 11 достигли своей цели. Отличительной чертой сборной Беларуси по пляжному футболу (бичсоккеру) является ее титулованность.

Феноменальные сезоны провели парни под руководством испанского специалиста Николаса Альварадо. Так, весной белорусы завоевали серебро на мундиале на Сейшельских островах и тем самым получили статус самой успешной дружины в суверенной истории Беларуси среди игровых командных видов спорта.

Доказать свою состоятельность и на старом континенте - с такой задачей прибыли белорусы на суперфинал Евролиги в итальянский город Виареджо - колыбель пляжного футбола Италии.

Бичсоккер считается молодым видом спорта. Его современные правила были разработаны только в начале 1990-х годов, тогда же была организована и Международная федерация. Первый мундиаль состоялся ровно 30 лет назад, и "Скуадра адзурра" принимала участие в том историческом бразильском чемпионате мира.

"Восемь игроков сборной Италии сейчас являются выходцами из Виареджо, поэтому местные жители фанатеют от этого вида спорта. Что касается сборной Беларуси, то сейчас, мне кажется, что Беларусь входит в топ-3 сильнейших дружин Европы. Очное противостояние - всегда очень тяжелые поединки", - поделился мыслями технический директор Лиги пляжного футбола г. Виареджо (Италия) Стефано Сантини.

Несмотря на столь долгую историю развития бичсоккера, город принимал суперфинал Евролигии (а это аналог чемпионата старого континента) впервые. Кстати, через год состязания пройдут также в Виареджо. Местом притяжения стал стадион "Маттео Валенти" - объект стационарный, его трибуны вмещают около 1 тыс. зрителей, но ради главных соревнований количество посадочных мест увеличили.

болельщики в Виареджо смотрят пляжный футбол

Директор департамента соревнований Всемирной организации пляжного футбола Джозеф Понсет рассказал, что всегда не очень легко организовывать турнир на временных сооружениях, которые возводят на пляже. Но у них есть очень большая и хорошая команда федерации, а также местных подрядчиков. "Достойный турнир с красивым стадионом, с раздевалками и душевыми для команды. В совокупности у нас проходит три турнира параллельно. В дивизионе "А" и "Б" у мужчин и женщин. Итого получается, что задействованы 24 сборные", - добавил он.

Около сотни специалистов участвовали в подготовке суперфинала Евролиги. Не забываем про волонтеров, различные службы безопасности, медицинского сопровождения, а также судейский корпус, группу поддержки и болбоев - вот такая дружная команда трудилась, чтобы праздник спорта прошел отлично.

специалисты, участвовавшие в подготовке суперфинала Евролиги по пляжному футболу

Сама Евролига состоит из двух фаз. Первая - регулярный турнир, вторая - суперфинал. Гладкий сезон стартовал в конце мая и завершился в начале августа. За это время каждая из 12 команд дивизиона "А" выступила на двух этапах. Сборная Синеокой провела свои предварительные состязания в Грузии и Италии. Новшество текущего розыгрыша состоит в том, что за каждую стадию присуждались медали. В Батуми белорусы забрали золото, там дружина Николаса Альварадо катком прошлась по всем соперникам. Футболисты Турции, Германии и Чехии были просто деклассированы.

В Кастелламмаре-ди-Стабии белорусские ребята стали третьими, но примечательно, что на второй стадии отбора сборная Беларуси выступала не в оптимальном составе - кто-то не смог отлучиться из своих клубов, поэтому шанс проявить себя получили резервисты. А лучший голкипер майского чемпионата мира Михаил Августов не смог прибыть в расположение дружины из-за перелома.

Михаил Августов

"После чемпионата мира на соревнованиях в России получил травму (прим. - news.by), мне провели операцию, поставили спицы. После этого была реабилитация, которая до сих пор продолжается", - рассказал о своем состоянии здоровья вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу Михаил Августов.

Сборная Синеокой обеспечила себе путевку в суперфинал Евролиги, набрав в сводной таблице 15 баллов за шесть встреч. Всего из 12 команд дивизиона "А" в решающую битву за награды квалифицировались восемь дружин. По итогам жеребьевки белорусы попали в группу "смерти". В соперниках по квартету "А" находятся итальянцы, португальцы и французы. Первые два оппонента - лидеры европейского рейтинга.

К финалу Евролиги дружина тренировалась всего четыре дня в Санкт-Петербурге. Выездной кэмп связан с тем, что многие игроки были задействованы в своих клубах в финале чемпионата России. К слову, Игорь Бриштель и Олег Гапон завоевали золото с питерским "Кристаллом", а Никита Чайковский - бронзу с московским "Локомотивом", поэтому объединиться и поработать все вместе ребята смогли уже лишь в пункте назначения.

"Сфоткались с кубком, сразу сели в такси и приехали в расположение сборной, поэтому не успели толком в раздевалке отметить. Даже одной тренировки не было совместной, а такого еще ни разу у нас не было. Мы уже давно всех знаем, уже 6-7 лет играем почти одним и тем же составом", - признался игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон.

И пусть такой долгой подготовки к Евролиге, как к мундиалю, у белорусов не было, зато ребята были в хорошей физической форме. Соревновательной практики в нынешнем сезоне оказалось как никогда много.

Для бичсоккера не требуется никакой специальной экипировки - футболистам достаточно нескольких комплектов одежды, а под любое качество песка они смогут подстроиться. Искусство владения мячом - один из основных принципов игры. Для вида спорта нужна серьезная выносливость, кроме того, на поле необходимо мгновенно соображать. А вот за тактическую подготовку нацкоманды отвечает главком Николас Альварадо.

Николас Альварадо

Когда-то Николас был капитаном команды Испании и одним из лучших защитников в мире. Со сборной Беларуси Альварадо находится уже восемь лет. Специалист стал третьим коучем у руля дружины. За все эти годы тренер не единожды получал заманчивые предложения от иных коллективов, но даже не рассматривал их. Он обожает драники и борщ, а еще признается, что в душе является белорусом. Ник объездил все белорусские города, где есть площадки для пляжного футбола, но одна большая мечта главкома все еще не реализована.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Первостепенной задачей было сделать так, чтобы весь фокус внимания в стране был сконцентрирован на пляжном футболе. В Беларуси это достаточно сложно, потому как нет нужной температуры, моря, что достаточно парадоксально. Тем не менее, мне кажется, благодаря успехам получилось привлечь внимание к пляжному футболу, и это важный факт".

Пляжный футбол всегда окружен атмосферой летнего вайба. Данный вид спорта неразрывно связан с солнцем и музыкой, поэтому диджей на арене не останавливал звук даже во время игры. Италия ассоциируется с оперой. Что ж, она тоже была на песке Виареджо.

оперный певец выступает на песке Виареджо во время суперфинала Евролиги

Пляжный футбол, конечно, не может состояться и без болельщиков, поэтому доступ на трибуны всегда свободный. Организаторы также подготовили растяжку, где есть расписание абсолютно всех встреч суперфинала Евролиги, поэтому люди, прогуливаясь вдоль набережной, могут подойти и узнать, когда конкретно начинается поединок их любимой сборной.

Не могла остаться сборная в борьбе за награды Евролиги без поддержки. Белорусы-земляки преодолели все расстояния и преграды, чтобы оказаться рядом с командой.

Активность буквально в каждой секунде, поэтому присутствует только адреналин. Ребята являются вице-чемпионами мира, поэтому надо приезжать и болеть за них. Артем, болельщик сборной Беларуси по пляжному футболу

А если фанаты вида спорта не добрались до песчаного оазиса, то им на помощь пришли журналисты. Всего 40 человек из 26 стран были аккредитованы, чтобы освещать результаты Евролиги. Трансляция турнира была доступна в 150 государствах.

"Трансляцию матчей суперфинала в Виареджо организовали девять камер. Также была камера, которая подавала картинку в замедленной съемке. Благодаря ей мы получили удивительные кадры игры. Также летал дрон, который мог показать замечательные пейзажи города. Мы надеемся, что такой трансляцией мы можем передать всю красоту пляжного футбола зрителям", - рассказал директор департамента вещания Всемирной организации пляжного футбола Ориол Сервера.

мужские руки держат оранжевый мяч для игры в пляжный футбол

Белорусские футболисты мощно провели первые два поединка в групповой стадии. Были повержены португальцы со счетом 4:3, а также французы со счетом 6:4. Случилось минимальное поражение от итальянцев - 0:1. Отсутствие ключевых игроков не позволило в полуфинале разобраться с испанцами. Тогда счет составил 3:6, потому побороться за бронзовые медали суперфинала Евролиги сборной Беларуси нужно было с командой Украины, но соперник не явился на встречу. Техническая победа парней Николаса Альварадо - 3:0. Подчеркнем, что белорусы все же вышли на площадку и провели товарищеский матч с детьми.

Белорусы завоевали медали в рамках Евролиги уже в четвертый раз подряд. Три сезона кряду белорусские парни выигрывают бронзу, но в 2021-м было и серебро.

игроки сборной Беларуси по пляжному футболу

"Если говорить в целом о сезоне, то мы очень рады и горды, ведь нам удалось представлять Беларусь за рубежом и представлять достойно. Удалось так высоко подняться в рейтинге благодаря результатам, которые показывает национальная команда", - считает председатель федерации пляжного футбола Беларуси Михаил Ботников.

2025 год получился очень успешным для команды - завоеваны две награды за сезон (серебро на мундиале и бронза на Евролиге). Такими достижениями могут похвастаться малое количество коллективов. В мировом рейтинге Беларусь, где не существует выхода к морю и отсутствуют бесконечные песчаные пляжи, уверенно держится в первой пятерке. Подчеркнем, что всего в планетарном табеле находится около сотни государств.