Спорт не стоит того, чтобы уезжать от ребенка - Смольская рассказала о своем материнстве

Фото: Telegram-канал "СмольSKIе" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54088c47-8d4a-4b4e-8022-236247777581/conversions/6e34f142-0671-441d-8ff0-21349f14eaf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54088c47-8d4a-4b4e-8022-236247777581/conversions/6e34f142-0671-441d-8ff0-21349f14eaf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54088c47-8d4a-4b4e-8022-236247777581/conversions/6e34f142-0671-441d-8ff0-21349f14eaf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54088c47-8d4a-4b4e-8022-236247777581/conversions/6e34f142-0671-441d-8ff0-21349f14eaf8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Telegram-канал "СмольSKIе"

Олимпийская чемпионка 2018 года по биатлону Динара Смольская в 2023 году родила сына. В "Актуальном интервью" она рассказала, как материнство повлияло на ее жизнь и карьеру.

Как отметила биатлонистка, уже 3 года она не выступает на международных стартах. Это наводит на мысли о возможных победах, к которым можно было прийти за это время. "Я чувствую, что это были лучшие годы и у меня, и у моего супруга, когда бы мы могли показывать неплохие результаты, - подчеркнула Динара Смольская. - Но я понимаю, что у меня родился сын, и это было лучшее время, чтобы прийти к этому".

Если бы международный биатлон продолжался, то вряд ли бы я стала мамой. Динара Смольская

"Когда раньше я бегала еще в юниорках, потом перешла во взрослый спорт, я понимала, что ни о какой беременности не может идти речи. Раз ты уже в спорте, то тут нужно реализоваться. И я никогда не думала, что смогу родить и потом уехать от ребенка. Я и сейчас считаю, что даже спорт не стоит того, чтобы оставлять своего ребенка и уезжать куда-то, потом разговаривать с ним по телефону", - поделилась биатлонистка.

Она также рассказала о том, что ее удивляет как маму: "Я не хочу его превозносить над другими детьми, но когда я вижу, что у него есть какие-то осознанные действия, я все время спрашиваю у Антона (муж Динары - прим. ред.) или у тех, кто вокруг, нормально ли это. Что он в таком возрасте уже такой".