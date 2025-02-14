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Спорт не стоит того, чтобы уезжать от ребенка - Смольская рассказала о своем материнстве
Олимпийская чемпионка 2018 года по биатлону Динара Смольская в 2023 году родила сына. В "Актуальном интервью" она рассказала, как материнство повлияло на ее жизнь и карьеру.
Как отметила биатлонистка, уже 3 года она не выступает на международных стартах. Это наводит на мысли о возможных победах, к которым можно было прийти за это время. "Я чувствую, что это были лучшие годы и у меня, и у моего супруга, когда бы мы могли показывать неплохие результаты, - подчеркнула Динара Смольская. - Но я понимаю, что у меня родился сын, и это было лучшее время, чтобы прийти к этому".
Если бы международный биатлон продолжался, то вряд ли бы я стала мамой.
"Когда раньше я бегала еще в юниорках, потом перешла во взрослый спорт, я понимала, что ни о какой беременности не может идти речи. Раз ты уже в спорте, то тут нужно реализоваться. И я никогда не думала, что смогу родить и потом уехать от ребенка. Я и сейчас считаю, что даже спорт не стоит того, чтобы оставлять своего ребенка и уезжать куда-то, потом разговаривать с ним по телефону", - поделилась биатлонистка.
Она также рассказала о том, что ее удивляет как маму: "Я не хочу его превозносить над другими детьми, но когда я вижу, что у него есть какие-то осознанные действия, я все время спрашиваю у Антона (муж Динары - прим. ред.) или у тех, кто вокруг, нормально ли это. Что он в таком возрасте уже такой".
"Он начинает играть в игрушки, и его можно не трогать, мы ему особо не нужны. Он своими делами занят", - отметила олимпийская чемпионка, добавив, что детям ее поколения нужны были родители постоянно рядом.