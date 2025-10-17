Стала известна стоимость билетов и детали церемонии открытия зимних Олимпийских игр - 2026

Самый дешевый билет на Церемонию открытия зимних Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет стоить 260 евро. За самый дорогой квиток придется выложить 2 тыс. евро.

На мультиспортивном форуме в феврале 2026 года впервые в истории зажгут два олимпийских огня. Первый - в итальянской столице, а второй - в горах.

Организаторы главного старта четырехлетия раскрыли подробности грядущего шоу. Праздник пройдет на знаменитом футбольном стадионе "Сан-Сиро", который является домашней ареной для "Милана" и "Интера". Из-за удаленности других объектов парады делегаций намечены и в Предаццо, и в Ливиньо, и в Кортине. Главной темой события станет гармония между человечеством и природой, традициями и будущим.

Марко Балич, продюсер церемонии открытия зимних Олимпийских игр - 2026:

"Мы рады превратить футбольный стадион в прекрасный театр. Этот вечер станет моментом, когда мы все с огромным нетерпением покажем миру прекрасную Италию".