Стала известна трасса забегов Минского полумарафона-2025
Чуть больше двух недель остается до Минского полумарафона, который полюбился за годы проведения не только белорусам, но и гостям нашей страны.
Ведь этот забег привлекает туристов из разных стран как возможность ознакомиться лучше с Минском. Уже известно, что к нам приедут граждане ряда стран, в том числе из ближних (Польша) и дальних (Китай).
Сегодня состоялась презентация трассы забегов на различные дистанции. Вновь старт состоится у арки по улице Кирова, а финиш - в самой чаше стадиона "Динамо".
На пресс-конференции показали и медали, которые получат все участники и победители, а также футболки, которые могут приобрести все желающие.
Минский полумарафон традиционно становится празднованием дня рождения города Минска.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
"Любители всегда присутствовали на трибунах в качестве поддержки и так далее. А сейчас мы им предоставили именно эту чашу для того, чтобы они стали самыми главными героями Минского полумарафона. И в этом году 25 тысяч участников у нас будет, которые придут и будут самыми главными героями".
Из новшеств - это паспорт бегуна. Также обращают внимание организаторы, что стартовый пакет в день забега получить не удастся - это мировая практика. И важно следить за информацией о перекрытии улиц в этот день. Минский полумарафон состоится 7 сентября. Дистанции - 5, 10 и 21 километр. Запланирован также семейный забег.