Стала известна трасса забегов Минского полумарафона-2025

Чуть больше двух недель остается до Минского полумарафона, который полюбился за годы проведения не только белорусам, но и гостям нашей страны.

Ведь этот забег привлекает туристов из разных стран как возможность ознакомиться лучше с Минском. Уже известно, что к нам приедут граждане ряда стран, в том числе из ближних (Польша) и дальних (Китай).

Сегодня состоялась презентация трассы забегов на различные дистанции. Вновь старт состоится у арки по улице Кирова, а финиш - в самой чаше стадиона "Динамо".

На пресс-конференции показали и медали, которые получат все участники и победители, а также футболки, которые могут приобрести все желающие.

Минский полумарафон традиционно становится празднованием дня рождения города Минска.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

"Любители всегда присутствовали на трибунах в качестве поддержки и так далее. А сейчас мы им предоставили именно эту чашу для того, чтобы они стали самыми главными героями Минского полумарафона. И в этом году 25 тысяч участников у нас будет, которые придут и будут самыми главными героями".