Теннисный турнир WTA: Соболенко стартовала с победы над Паолини

Арина Соболенко не оставила шансов Жасмин Паолини на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Всего 1 час 10 минут понадобилось первой ракетке мира, чтобы взять верх над восьмой.

11 раз белоруска подала на вылет и не допустила ни одной двойной ошибки, также реализовала четыре брейк-пойнта из шести. 6:3, 6:1 - уверенная победа Соболенко.