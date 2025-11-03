3.70 BYN
Теннисный турнир WTA: Соболенко стартовала с победы над Паолини
Автор:Редакция news.by
Арина Соболенко не оставила шансов Жасмин Паолини на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Всего 1 час 10 минут понадобилось первой ракетке мира, чтобы взять верх над восьмой.
11 раз белоруска подала на вылет и не допустила ни одной двойной ошибки, также реализовала четыре брейк-пойнта из шести. 6:3, 6:1 - уверенная победа Соболенко.
Следующая соперница Арины в группе Штеффи Граф - прошлогодняя победительница турнира американка Коко Гауфф. Матч запланирован на 4 ноября.