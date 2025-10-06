"Трудности рождают героев, кросс воспитывает характер": как ректор БГУФК дисциплинирует студентов

Белорусский государственный университет физической культуры (БГУФК) провел традиционный кросс первокурсников, в котором принял участие ректор вуза Сергей Репкин. Как он отметил в "Актуальном интервью", и сотрудники вуза, и студенты с первого курса начинают быть в движении постоянно.

Мероприятие стало частью воспитательной работы, направленной на развитие дисциплины и характера, а также погружения первокурсников в историю и традиции университета.

На традициях и держится наше будущее. Наши традиции пронизаны историей. Сергей Репкин

Он рассказал о своей первой лекции для первокурсников под названием "Дорога к здравому смыслу": "Студенты-первокурсники приезжают к нам из разных регионов, из разных стран, из разных семей. И здесь мы их погружаем в историю университета, который существует уже более 85 лет".

Ректор обратил внимание на девиз университета: "У нас есть слоган, который очень хорошо прижился: Всегда в движении. Он говорит о том, что как сотрудники, преподаватели, так и студенты с первого курса начинают постоянно быть в движении".

В движении живет и университет в целом, на что указывают улучшение условий для студентов: "Студенты в прошлом году заселились в прекрасное новое общежитие на 700 мест улучшенной комфортности. В наше время мы и не мечтали, что будет в каждой комнате кухня, душ, туалет. Утром можно спуститься в буфет и спокойно позавтракать, заказать себе обед в определенное время, то, что ты захочешь".

Сергей Репкин:

"Своим студентам мы говорим о том, что трудности рождают героев и рождают характер. Поэтому я всегда с первым курсом обязательно бегаю кросс, ведь кросс воспитывает характер. Ты преодолеваешь себя, тебе тяжело".

Ректор, сам выросший в семье тренеров, подчеркнул важность наставничества: "Я педагог и с 2 лет видел, как мой отец тренирует, как моя мама тренирует. И сейчас очень важно, чтобы в нашем обществе было наставничество. Этим молодым ребятам, нужна не просто мотивация, но и немножко вдохновения. Легкая атлетика, бег очень сильно дисциплинирует и мотивирует".