В Беларуси прошел международный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту

Международный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту прошел на базе нового Центра технического творчества. Для каждой возрастной группы - своя дисциплина. Юные пилоты проходили трассу с препятствиями. Ребята 9-11 лет управляли "Китом" - подводным роботом с пятью моторами. А самые опытные пилотировали "Пиранью". Подростки собирали со дна бассейна предметы специальным хватом и проходили водный тоннель.

В соревнованиях участвовали 49 команд из Беларуси и городов России. Подводно-исследовательский спорт - довольно новое направление в Беларуси.