В Беларуси прошел международный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту
Автор:Редакция news.by
Международный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту прошел на базе нового Центра технического творчества. Для каждой возрастной группы - своя дисциплина. Юные пилоты проходили трассу с препятствиями. Ребята 9-11 лет управляли "Китом" - подводным роботом с пятью моторами. А самые опытные пилотировали "Пиранью". Подростки собирали со дна бассейна предметы специальным хватом и проходили водный тоннель.
В соревнованиях участвовали 49 команд из Беларуси и городов России. Подводно-исследовательский спорт - довольно новое направление в Беларуси.
В перспективе такие механизмы способны бороздить глубинные миры, производить фото- и видеосъемку, брать пробы воды и грунта, поднимать на поверхность предметы.