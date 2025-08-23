В Беларуси все популярнее становится игра в гольф

Гольф, как говорят сами игроки, это не просто спорт, это искусство стратегии, концентрации и принятия решений.

И если в странах Запада эту игру часто ассоциируют с элитами, то у нас наоборот - гольф становится доступным и любимым увлечением для людей всех возрастов и профессий. И уже сейчас его развивают с перспективой на олимпийские медали.

Гольф в Беларуси - это не просто тренд. Это стратегический спорт, требующий концентрации, анализа, планирования и способности быстро принимать решения. Если на Западе игра - удел олигархов и миллионеров, в Беларуси она открыта для всех желающих.

Владимир Дражин, председатель Белорусской ассоциации гольфа:

"Анализ нашего электората, кто здесь у нас бывает, показывает, что это в основном наши жители Беларуси со средним достатком, многие приезжают с семьями. Это дети, это внуки. И при поддержке нашего тренерского состава, который есть в гольф-клубе, они овладевают сегодня навыками игры. И эта семейная связка помогает, я думаю, всем им расти интеллектуально, расти сегодня духовно, в спортивном плане".

В отличие от стран райского сада, где один день на поле может стоить тысячи долларов, у нас цены гораздо демократичнее. Пробное занятие - 50 рублей. Входит как услуга тренера, так и аренда мячей, клюшек и дорожек.

В гольфе нужно пройти 18 лунок с минимальным количеством ударов. Каждая лунка имеет свой пар – т.е. количество ударов, которое считается нормой. У игрока есть 14 клюшек, а длина поля около 6 километров. Чем меньше ударов, тем выше шанс выиграть.

Бесплатные программы обучения детей

Более того, развиваются бесплатные программы, обучающие гольфу и детей. Вид спорта олимпийский, в истории Беларуси еще не было видных спортсменов. Выращивать таланты важно с раннего возраста.

Лидия Коткина, директор гольф-клуба "Минск":

"Будущее Олимпийских игр - это, конечно же, дети. Поэтому мы сделали спецпроект "Детская школа гольфа". Дети сдают вступительный экзамен. Это их физическая подготовка, физкультурный экзамен, специальное тестирование. Затем они сдают правила гольфа, насколько они знают, этикет, правила и так далее. И показывают свой средний балл в школе. Мы все это фиксируем и принимаем их на бесплатное обучение. Они тренируются практически каждый день. И по итогам года мы смотрим, очень важно, чтобы и средний балл в школе не пострадал, чтобы они занятия не пропускали. Они участвуют постоянно в турнирах как у нас, так и на территории Российской Федерации".

Александр Знахарчук, ученик детской школы гольфа:

"Сейчас уже 3 года уже прошло. Занимаю первые места, вторые призовые".

Белорусские гольф-поля превосходят ведущие локации

Наши гольф-поля не только конкурируют, но еще и превосходят ведущие локации в мире, отмечают опытные игроки.

Олег Дробыш, игрок в гольф:

"Я был на нескольких гольф-полях, например, в Америке, и там не было такого количества и тренировочного поля, и количества лунок для паттинга, поэтому очень сильно впечатлен качественным количеством лунок и вообще всей инфраструктуры у нас".

Убедиться в этом сможет еще один поклонник гольфа - Дональд Трамп. Тот с благодарностью принял приглашение нашего Президента приехать с семьей в Минск. А учитывая страсть американского лидера к игре, ему будет очень интересно и полезно посмотреть на наши первоклассные ландшафты и доступность игры каждому.