В Чаусах официально открыты первые соревнования на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской

Белорусская земля богата на таланты. Чаусы в Могилевской области подарили миру трех выдающихся биатлонистов: чемпионом Европы становился Роман Елетнов, серебро в олимпийском Ванкувере брал Сергей Новиков, но самой титулованной стала Динара Смольская, которая завоевала россыпь командных и личных наград.

11 октября прославленная спортсменка принимала участие в открытии первых соревнований в Чаусах, которые будут проводиться на призы ее имени.

Биография Динары Смольской, которую любители биатлона прекрасно помнят под девичьей фамилией Алимбекова, уже давно стала реальной историей того, куда приводят детские мечты. Будущая олимпийская чемпионка, обладательница Малого глобуса, Кубка мира среди молодежи росла и тренировалась в Чаусах.

Трогательное открытие соревнований

Динара вернулась на малую родину с особым волнением, ведь впервые открывала первенство для детей и юношей, которое будет традиционным и будет проводиться на призы ее имени.

Работа детских тренеров - залог успеха в спорте

Спортсменка не смогла сдержать слез во время торжественного открытия. Трепетно на свою воспитанницу смотрела первый тренер Мария Шипикова. Она не только тренировала детей, но и готовила для них еду, ночевала вместе с ними. И вот такой потрясающий фанатизм своего дела дал результат.

Во время сборов приходилось ночевать на базе, вспоминает Мария Шипикова, первый тренер олимпийской чемпионки Динары Смольской. А о Динаре она сказала следующее: "Хорошая спортсменка, хорошая была девочка. Спасибо ей, что она прославила наши Чаусы".

Наверняка в Чаусах и районе Динара Смольская на сегодняшний день самая популярная героиня. Победитель Кубка Содружества Антон Смольский тоже задумывается о подобных соревнованиях.

Чаусы воспитали Сергея Новикова, Романа Елетнова и Динару Смольскую

Чаусы с недавних пор слывут местом мировых талантов. Первым прославил регион Сергей Новиков в олимпийском Ванкувере. Сейчас Новиков спортивный функционер в Могилевской области.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:

"Немного не хватало юным биатлонистам равнинных участков трассы, поэтому увеличили более чем на километр".

"И волнительно, и трепетно одновременно, - поделился эмоциями серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Антон Смольский. - Поздравляю Динару с этим началом и желаю поучаствовать в важных и нужных соревнованиях в будущем".