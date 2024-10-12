3.70 BYN
В чем особенность "Лиги храбрых", почему собираются полные трибуны?
Громкий проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы 12 октября открыл свой путь в 3-й сезон. "Лига храбрых" (детско-юношеский турнир по борьбе в формате шоу) с 1-го сезона показал свой образцовый уровень. И многие федерации наверняка хотят подстроить такой формат под свой вид спорта.
Проект ПСК и Белорусской федерации борьбы открыл 3-й сезон
Если когда-то изобретут спортивный измеритель пульса и одновременно децибел, то на схватках в рамках турнира "Лига храбрых" он будет бить через край. На телевизионном языке это называется перешкал.
Соревнования проходят в столичном Дворце борьбы
Маловероятно, что настолько жаркие эмоции вы встретите хоть в одном профессиональном виде спорта. Это не гипербола и не метафора, а чистая правда. Дворец борьбы Александра Медведя буквально трещал по швам.
Первый четвертьфинал собрал аншлаг, в нем действующие победители Могилевской области добились победы. Еще только начинающие борцы в профессиональных секциях учатся справляться с давлением трибун и ответственностью за выступление команды.
Формат - 30 схваток в каждом весе. Прямой эфир с голосами чемпиона мира среди юниоров Кирилла Валевского и победителя Кубка мира Кирилла Маскевича. После оставленных сил на ковре - интервью и благодарность трибунам. Именно сейчас для многих здесь начинаются формировать мечты.
Теперь талантливые ребята из команды Могилевской области готовятся к полуфиналу. Что такое победить, они уже знают. Теперь узнают, насколько непросто эту победу удержать.
Ярким получился старт совместного проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых". Поэтому обязательно приходите в этом сезоне во Дворец борьбы имени нашего великого Александр Медведя.