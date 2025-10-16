В квалификации на чемпионат мира по карате в Париже выступят 10 белорусов

Карате, два спортсмена news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf008cf2-4eb3-4388-ab1a-03387737ba45/conversions/f41ab462-a2eb-4cd3-8e2a-a68440dfd16a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf008cf2-4eb3-4388-ab1a-03387737ba45/conversions/f41ab462-a2eb-4cd3-8e2a-a68440dfd16a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf008cf2-4eb3-4388-ab1a-03387737ba45/conversions/f41ab462-a2eb-4cd3-8e2a-a68440dfd16a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf008cf2-4eb3-4388-ab1a-03387737ba45/conversions/f41ab462-a2eb-4cd3-8e2a-a68440dfd16a-xl-___webp_1920.webp 1920w

10 белорусов в Париже поспорят за путевки на чемпионат мира по карате, который примет Египет.

Отборочный турнир на планетарный форум пройдет с 17 по 19 октября в столице Франции. Всего на старте выступят 550 атлетов из 105 стран.

Чтобы точно гарантировать себе поездку в конце ноября в Каир, необходимо попасть в шестерку сильнейших.

Напомним, не так давно наши каратисты имели хорошую соревновательную практику на III Играх стран СНГ в Азербайджане.

В текущем сезоне белорусские каратисты не раз становились призерами крупных международных стартов. У Марии Малаховой - золото III Игр стран СНГ. Иван Кудинов одержал победу на турнире Серии А на Кипре. Ульяна Маркова заняла третье место на этапе Молодежной лиги в Хорватии.