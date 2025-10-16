3.73 BYN
В квалификации на чемпионат мира по карате в Париже выступят 10 белорусов
Автор:Редакция news.by
10 белорусов в Париже поспорят за путевки на чемпионат мира по карате, который примет Египет.
Отборочный турнир на планетарный форум пройдет с 17 по 19 октября в столице Франции. Всего на старте выступят 550 атлетов из 105 стран.
Чтобы точно гарантировать себе поездку в конце ноября в Каир, необходимо попасть в шестерку сильнейших.
Напомним, не так давно наши каратисты имели хорошую соревновательную практику на III Играх стран СНГ в Азербайджане.
В текущем сезоне белорусские каратисты не раз становились призерами крупных международных стартов. У Марии Малаховой - золото III Игр стран СНГ. Иван Кудинов одержал победу на турнире Серии А на Кипре. Ульяна Маркова заняла третье место на этапе Молодежной лиги в Хорватии.
Фото БЕЛТА