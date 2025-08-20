В Милане начался чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ с участием белорусов

Белорусские спортсмены на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ выступают в нейтральном статусе. В выездном списке 23 человека. Это и опытные лидеры, и наш ближайший резерв.

В ходе подготовки к главному старту сезона спортсмены прошли серьезный внутренний отбор. Чтобы гарантировать себе итальянский вояж, им пришлось показать лучшие секунды на чемпионате страны, Кубке Беларуси, а также "Кубке сильнейших спортсменов".

Самый густонаселенный пункт Италии, столица деловой жизни страны, а также финансов и, естественно, моды. Современная сущность Милана скрывается под изящными фасадами и в роскошных дворцах XIX века. Этот город примечателен не только архитектурой, искусством и гастрономией, но и спортом.

Менее чем через 6 месяцев Милану (на пару с Кортиной-д’Ампеццо) принимать белые Игры. Но пока до зимней Олимпиады далеко, итальянцы демонстрирует свои организаторские способности (приправленные гостеприимством со щепоткой местного колорита) на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

Планетарная регата проходит в юбилейный 50-й раз. На кону 24 комплекта наград: по 12 у каноистов и байдарочников. Соревнований в смешанных гонках на этом чемпионате мира не будет. Здесь исключительно олимпийские дистанции либо те программы, что когда-то входили в олимпийскую семью. В заявке свыше 70 стран и 625 атлетов.

Среди участников титулованные мастера весла: и португалец Фернанду Пимента, и чех Йозеф Досталь, и новозеландка Лиза Каррингтон. А также, безусловно, вся флотилия из Синеокой. Кроме белорусских признанных лидеров, в Италию прибыл и наш ближайший резерв.

Александр Мызгин, старший тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:

"Готовы, серьезно готовились. Секунды неплохие показывали. Настроены на хороший бой и показать свой самый наивысший результат. Это чемпионат мира, это основной старт, который сегодня у нас существует".

Наши ребята и девчата столкнулись с небольшими трудностями в Милане. Уже более года нельзя провозить лодки через границу Евросоюза. Поэтому команда вынуждена выступать на арендных байдарках и каноэ.

Юрий Кильков, исполнительный директор Белорусской ассоциации каноэ:

"Спортсмены разных параметров: кто-то выше, ниже, вес разный. Соответственно лодки у нас тоже есть L, M, S, больше два. Чтобы подобрать хорошую лодку, чтобы она была новая, всем угодила, довольно сложно".

Сергей Лызо уже три года заведует эллингом нашей сборной. Для тех, кто не знает, поясним, что так называют гараж для лодок. Специалист дает все, чтобы экипажи катили быстро. Любая царапинка на корпусе - это минус доли секунды на финише. Довести арендный инвентарь до ума сложно, но возможно.

Сергей Лызо, тренер-механик сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Сергей Лызо, тренер-механик сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

"Анатомия колена у каждого разная. И должно быть подогнано только под него. Значит, часть упора тоже: есть с изгибом, есть прямой, есть анатомический, прямо под ногу, чуть ли не с пальцами. И это они все везут с собой. Стандартное убираем, они ставят все свое родное, подгоняют. Лодку приводим в порядок, полируем как можем, обклеиваем - фамилия и имя. Около 30 минут тратится на одну лодку".