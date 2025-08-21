В Милане завершился второй день ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

В Милане завершился второй соревновательный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Белорусские лодки порадовали своими результатами. Так, в утреннюю сессию проходили квалификационные заезды. Наши во всех номерах программы попали в полуфиналы, а также гарантировали 5 гонок за медали.

В городе моды, архитектуры, искусства, гастрономии и, конечно же, спорта работает съемочная группа "Первого информационного".

Гребной канал "Идроскало" - искусственный водоем. Он возник в конце 20-х годов XX века и первоначально строился как гидропорт, т.е. аэродром для гидросамолетов. Но после снижения интенсивности использования данного вида транспорта здесь было решено сделать зону для отдыхающих. Это популярное место в Милане для занятий водными лыжами, парусным спортом и, конечно же, греблей.

Байдарка в руках спортсменов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f423e4a1-490d-4f40-a15b-76e9a24f8dd1/conversions/feef76e5-b76b-4809-bce9-f017d926c302-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f423e4a1-490d-4f40-a15b-76e9a24f8dd1/conversions/feef76e5-b76b-4809-bce9-f017d926c302-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f423e4a1-490d-4f40-a15b-76e9a24f8dd1/conversions/feef76e5-b76b-4809-bce9-f017d926c302-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f423e4a1-490d-4f40-a15b-76e9a24f8dd1/conversions/feef76e5-b76b-4809-bce9-f017d926c302-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас погода в Италии как раз для байдарок и каноэ. Мастера весла зависят от внешних условий: ветра и, например, температуры воздуха и воды. Пока гонки проходят без дождя. Но трудности доставляет сам "Идроскало". Здесь нет обводного канала. Потому атлеты, которые поднимаются на старт, создают дополнительную волну тем, кто уже на дистанции.

Ольга Климова, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на каноэ:

"Лодку клонит, мы начинаем ездить от буйка до буйка. Очень трудно держать лодку по центру дорожки. Когда встречная волна, намного проще: мы ее прошли и прошли дальше. Но эта бьет в борт, при этом создает дискомфорт нам".

Ангелина Бардановская, серебряный призер чемпионата мира по гребле на каноэ:

"Да, сегодня буквально от этих волн чуть меня не потеряли целых три раза. Честно говоря, не думала даже о прохождении дистанции, как остаться в лодке до конца".

Все в жизни циклично, спорт в том числе. В Италию белорусская флотилия по гребле на байдарках и каноэ летела с энтузиазмом. Ровно 10 лет назад Милан уже принимал планетарную регату. Она была квалификационной к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года. И тогда было завоевано нашими атлетами 10 медалей и 12 лицензий. А боролись все признанные мастера весла: и братья Богдановичи, и Роман Петрушенко, и Артем Козырь. К слову, последние тоже вернулись на "Идроскало", но уже в статусе тренеров.

Артем Козырь, тренер мужской сборной Беларуси по гребле на каноэ:

"Это были мои первые мировые соревнования, где я завоевал медали сразу наивысшего достоинства. Поэтому, естественно, очень символично, что спустя 10 лет я снова здесь. Я надеюсь, что в качестве тренера мой дебют спустя 10 лет будет успешен".

Роман Петрушенко, олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира по гребле на байдарках:

"Приятно встретиться с нашей командой вновь. Понравилась женская четверка, приятно удивили. Мужская - в прошлом году они были чемпионами Европы, сейчас достойные секунды показали. Есть возможность бороться за медали".

Байдарки на воде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5356d00f-1b49-4aa9-b450-d319af5c11aa/conversions/d88f77e8-1196-448f-a0a4-06c3becea1b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5356d00f-1b49-4aa9-b450-d319af5c11aa/conversions/d88f77e8-1196-448f-a0a4-06c3becea1b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5356d00f-1b49-4aa9-b450-d319af5c11aa/conversions/d88f77e8-1196-448f-a0a4-06c3becea1b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5356d00f-1b49-4aa9-b450-d319af5c11aa/conversions/d88f77e8-1196-448f-a0a4-06c3becea1b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

В нашей сборной незаметно происходит смена поколений. В выездном списке 23 человека. И для некоторых это первый взрослый чемпионат планеты. Тренерский штаб команды понимает, что началась игра вдолгую. Мировой форум хорошо, но идет подготовка дружины уже к следующим Олимпийским играм в Лос-Анжелесе в 2028 году.

Инна Савчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a64433a0-013b-410e-9d11-81a1a0005b30/conversions/d353e181-c2f9-4d73-b770-8300a5d1663c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a64433a0-013b-410e-9d11-81a1a0005b30/conversions/d353e181-c2f9-4d73-b770-8300a5d1663c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a64433a0-013b-410e-9d11-81a1a0005b30/conversions/d353e181-c2f9-4d73-b770-8300a5d1663c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a64433a0-013b-410e-9d11-81a1a0005b30/conversions/d353e181-c2f9-4d73-b770-8300a5d1663c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Инна Савчук, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по гребле на байдарках:

"Мы получаем колоссальное удовольствие, находясь среди таких именитых спортсменов. И нам самим очень приятно выступать с ними в одном заезде, смотреть, как они ездят, на каком мы уровне".

"Смена поколения - это хорошо, - считает бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров по гребле на каноэ Станислав Савельев. - Но пока поколение вырастет, на это нужно время. Мы растем. У нас есть прогресс из года в год. Мы это видим сами по себе".