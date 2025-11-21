В Минске стартует международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева

21 ноября в Минске стартует одно из самых заметных спортивных событий года - международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева. Великий борец и олимпийский чемпион Рима в 1960 году и сегодня вдохновляет поколения.

На протяжении сразу двух дней Минск будет жить знаменитым турниром во Дворце спорта.

Фигуру Олега Караваева для белорусского спорта переоценить невозможно. Тот день, когда он взял золото Олимпиады в Риме, является историческим для белорусов, ведь борца чуть опередили гребцы Гейштер и Макаренко, которые стали первыми в истории олимпийскими чемпионами из нашей страны.

Палитра стран - участниц турнира большая - приедут спортсмены из России, Узбекистана, Греции, Армении. Белорусы представлены почти сильнейшим составом, поскольку некоторым спортсменам помешали травмы. В заявке есть призер последнего чемпионата мира - Кирилл Маскевич.

Для недавнего призера первенства мира этот турнир является особенным. В 2025 году он стал впервые папой. Этот момент для Кирилла - порция большого спортивного вдохновения и желание работать с удвоенной энергией.

"Все свободное время, которое у меня остается, я провожу со своей супругой и нашим ребенком", - поделился бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Кирилл Маскевич.

Большой традиций уже давно стало то, что параллельно с турниров памяти Олега Караваева проходит и детско-юношеский "Каравайчик", где ребята делают первые осознанные шаги в большой борьбе.