В реке с крокодилами смогут проводить соревнования на Олимпийских играх - 2032

На реке Фицрой смогут проводить соревнования по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх в 2032 году, хоть в ней и водятся крокодилы. Об одобрении на проведение состязаний стало известно изданию The Australian, пишет sputnik.by.

Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу реки, расположенной в штате Квинсленд. По мнению GIICA, водная артерия соответствует необходимым требованиям.

Ранее местные власти сообщили о планах по контролю популяции крокодилов, чтобы избежать потенциальной угрозы во время соревнований.

При этом в апреле Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр.

Тогда отмечалось, что водоем годится только для тренировочных целей и не проходил никакого технического обоснования, которое подтвердило бы его способность принимать соревнования национального или международного уровня.

Австралийская федерация гребли (Rowing Australia) также заявила о своих опасениях относительно реки как места проведения состязаний.