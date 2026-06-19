В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве 20 июня может определиться чемпион

В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве 20 июня, возможно, определится чемпион, если, конечно, "Виктория" не сократит отставание в счете в решающем противостоянии с "Минском".

Первые две встречи остались за столичными хоккеистками, а финал, напомним, продлится до трех побед одной из команд.