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В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве 20 июня может определиться чемпион
Автор:Редакция news.by
В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве 20 июня, возможно, определится чемпион, если, конечно, "Виктория" не сократит отставание в счете в решающем противостоянии с "Минском".
Первые две встречи остались за столичными хоккеистками, а финал, напомним, продлится до трех побед одной из команд.
Сегодняшний поединок пройдет в Смолевичах и стартует в полдень. В прямом эфире матч покажет "Беларусь 5". Начало в 11:55. Напомним, Минск является действующим обладателем трофея, а "Виктория" - серебряным призером. Параллельно в споре за бронзу сегодня в третьем матче встретятся "Текстильщик" и "Ритм".