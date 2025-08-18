3.71 BYN
Велогонщик Сергей Шевченко - победитель общего зачета "Тура Беларуси"
Автор:Редакция news.by
Победой велогонщика Минска Сергея Шевченко завершилась веломногодневка "Тур Беларуси". В 2025 году она состояла из шести этапов, основная часть прошла по дорогам Брестской области, а финишировала в Слониме.
Победителем заключительного этапа в 144 км стал Илья Слесаренко. В активе нашего юниора 4 победы на отдельных этапах и зеленая майка лучшего спринтера всей гонки.
Не так давно белорус выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы. А 18 августа Илья Слесаренко вместе с командой отправится на юниорский чемпионат мира, первый старт - 21 августа.