Велогонщик Сергей Шевченко - победитель общего зачета "Тура Беларуси"

Победой велогонщика Минска Сергея Шевченко завершилась веломногодневка "Тур Беларуси". В 2025 году она состояла из шести этапов, основная часть прошла по дорогам Брестской области, а финишировала в Слониме.

Победителем заключительного этапа в 144 км стал Илья Слесаренко. В активе нашего юниора 4 победы на отдельных этапах и зеленая майка лучшего спринтера всей гонки.