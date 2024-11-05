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Вторую ракетку мира Игу Швентек дисквалифицировали за допинг

Вторую ракетку мира Игу Швентек дисквалифицировали за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) сообщил на своем сайте о том, что вторую ракетку мира - польскую спортсменку Игу Швентек - уличили в употреблении допинга. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь.

Теннисистка дисквалифицирована на один месяц.

Допинг-тест у Швентек брали в августе 2024-го во внесоревновательный период. Тогда было обнаружено минимальное содержание запрещенного вещества триметазидин, однако теннисистка сумела доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм непреднамеренно.

Фото: © Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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