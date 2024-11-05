Вторую ракетку мира Игу Швентек дисквалифицировали за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) сообщил на своем сайте о том, что вторую ракетку мира - польскую спортсменку Игу Швентек - уличили в употреблении допинга. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь.