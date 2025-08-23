3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
На Кубке Дружбы по хоккею 24 августа "Витебск" сыграет с "Гомелем", "Номад" с "Химиком"
Автор:Редакция news.by
Судьба двух путевок в Финал четырех Евро-Азиатского Кубка Дружбы не решена. Расклад в турнирной таблице пока еще не гарантирует командам выход в решающую стадию. И сегодня на льду точно будет горячо.
Лидер сводного табеля - "Витебск" - сыграет с "Гомелем". Причем "рысей" устроит победа лишь в основное время. Противостояние команд в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 18:45.
В 15:00 "Номад" из Астаны, который уступает "медведям" лишь один балл, сойдется с "Химиком".
Две лучшие команды квартета пройдут дальше. В январе они сыграют в финале с минской "Юностью" и дружиной "Торпедо-Горький".