На Кубке Дружбы по хоккею 24 августа "Витебск" сыграет с "Гомелем", "Номад" с "Химиком"

Судьба двух путевок в Финал четырех Евро-Азиатского Кубка Дружбы не решена. Расклад в турнирной таблице пока еще не гарантирует командам выход в решающую стадию. И сегодня на льду точно будет горячо.



Лидер сводного табеля - "Витебск" - сыграет с "Гомелем". Причем "рысей" устроит победа лишь в основное время. Противостояние команд в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 18:45.