А1 представляет: полный безлимит на две SIM-карты, домашний интернет и VOKA - за 29 рублей в месяц!

А1 запускает уникальную акцию для новых пользователей тарифного плана "#ВсёвДом Анлим". Только с 1 августа по 30 сентября вы можете подключить комплексный тариф по суперцене.

"#ВсёвДом Анлим" включает:

домашний интернет от 100 Мбит/с;

две SIM-карты с полным безлимитом (звонки во все сети и интернет);

доступ к онлайн-кинотеатру VOKA.

И все это - всего за 29 рублей в месяц на первые 6 месяцев.

Оформить заявку можно:

на сайте: a1.by/doma;

по номеру 150 (бесплатно с мобильного A1).

Подключайтесь уже сегодня и наслаждайтесь качественной связью по специальной цене!

