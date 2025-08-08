3.71 BYN
А1 представляет: полный безлимит на две SIM-карты, домашний интернет и VOKA - за 29 рублей в месяц!
Автор:Новости партнеров
А1 запускает уникальную акцию для новых пользователей тарифного плана "#ВсёвДом Анлим". Только с 1 августа по 30 сентября вы можете подключить комплексный тариф по суперцене.
"#ВсёвДом Анлим" включает:
- домашний интернет от 100 Мбит/с;
- две SIM-карты с полным безлимитом (звонки во все сети и интернет);
- доступ к онлайн-кинотеатру VOKA.
И все это - всего за 29 рублей в месяц на первые 6 месяцев.
Оформить заявку можно:
- на сайте: a1.by/doma;
- по номеру 150 (бесплатно с мобильного A1).
Подключайтесь уже сегодня и наслаждайтесь качественной связью по специальной цене!
С подробными условиями акции можно ознакомиться:
- Правила проведения рекламной акции "Интернет по выгодной стоимости".
- Правила проведения рекламной акции "Мобильная связь в двойном формате".
* по данным IX ежегодной премии "Номер один" (июнь 2025 года) компания А1 получила звания "Мобильный оператор № 1"» и "Интернет-оператор № 1".