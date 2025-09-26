Число базовых станций МТС превысило 20 тыс. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f653164-1640-4962-a621-07dfc6ffa7f8/conversions/3992b27e-e61d-4097-a943-bd614efec36a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f653164-1640-4962-a621-07dfc6ffa7f8/conversions/3992b27e-e61d-4097-a943-bd614efec36a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f653164-1640-4962-a621-07dfc6ffa7f8/conversions/3992b27e-e61d-4097-a943-bd614efec36a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f653164-1640-4962-a621-07dfc6ffa7f8/conversions/3992b27e-e61d-4097-a943-bd614efec36a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Количество базовых станций МТС по всей стране превысило 20 тыс., из которых около трети приходится на четвертое поколение. Благодаря очередному этапу расширения сети 4G (LTE) качество связи выросло у абонентов в 88 населенных пунктах в 40 районах Беларуси.

Работы по развитию сети четвертого поколения ведутся в тесном взаимодействии с единым инфраструктурным оператором 4G в Беларуси - компанией beCloud. В рамках очередного этапа включено 263 дополнительных сектора на 113 базовых станциях, почти 70 % из которых размещаются на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание.

По итогам включения улучшение качества связи ощутят жители Витебска, Гомеля, Гродно, а также городов районного значения: Барановичи, Борисов, Глуск, Жлобин, Ошмяны, Петриков, Пинск, Речица и Слоним. Кроме этого, уровень сигнала 4G вырастет в целом ряде других населенных пунктов, включая деревни, агрогородки и садовые товарищества.

Базовые станции 4G работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, что позволяет покрывать как густонаселенные районы, так и удаленные территории республики.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.