Число базовых станций МТС превысило 20 тыс.
Количество базовых станций МТС по всей стране превысило 20 тыс., из которых около трети приходится на четвертое поколение. Благодаря очередному этапу расширения сети 4G (LTE) качество связи выросло у абонентов в 88 населенных пунктах в 40 районах Беларуси.
Работы по развитию сети четвертого поколения ведутся в тесном взаимодействии с единым инфраструктурным оператором 4G в Беларуси - компанией beCloud. В рамках очередного этапа включено 263 дополнительных сектора на 113 базовых станциях, почти 70 % из которых размещаются на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание.
По итогам включения улучшение качества связи ощутят жители Витебска, Гомеля, Гродно, а также городов районного значения: Барановичи, Борисов, Глуск, Жлобин, Ошмяны, Петриков, Пинск, Речица и Слоним. Кроме этого, уровень сигнала 4G вырастет в целом ряде других населенных пунктов, включая деревни, агрогородки и садовые товарищества.
Базовые станции 4G работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, что позволяет покрывать как густонаселенные районы, так и удаленные территории республики.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.
МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2-го квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью - предприятием "БелГИЭ". Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 26 сентября.