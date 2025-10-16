Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

С острова Хайнань был произведен успешный запуск новой группировки низкоорбитальных интернет-спутников. Запуск выполнен с Хайнаньского коммерческого космодрома, пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что ракета-носитель "Чанчжэн-8А" ("Long March-8A") стартовала 16 октября в 09:33 по пекинскому времени (в 04:33 по минскому времени). Успешно выведена на запланированную орбиту 12-я группа низкоорбитальных спутников, предназначенных для обеспечения доступа в сеть Интернет.

Как сообщает ТАСС, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно осуществила 600-й запуск национальной ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

"Чанчжэн-8А" - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе с диаметром обтекателя 5,2 м, достигающая в длину 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 т груза.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества.