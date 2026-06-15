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Команда "Первого информационного" примет участие в киберспортивной лиге NBL по Counter-Strike 2
В Беларуси стартует новый сезон Национальной корпоративной лиги (National Business League, NBL) по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2. Проект объединит представителей белорусского бизнес-сообщества в современном формате внутрикорпоративного взаимодействия.
NBL - первая национальная киберспортивная лига, созданная специально для представителей бизнеса. Главная задача проекта заключается в развитии командного духа и трансформации корпоративной культуры через здоровое спортивное соперничество.
Турнир организован по стандартам профессионального киберспорта. Участникам предоставляется профильная соревновательная площадка, которая включает:
- полноценную турнирную систему;
- прямые трансляции матчей;
- работу профессиональных комментаторов;
- комплексное медиа-освещение.
В течение года лига проводит три сезона - зимний, весенний и осенний. Регламент соревнований не ограничивает квоты для участников - от одной компании может быть заявлено любое количество составов.
В текущем сезоне масштабы лиги расширились, и на виртуальной арене встретятся 14 команд (в их числе - команда "Первого информационного"), представляющих предприятия промышленного, финансового, IT и медийного секторов Беларуси.
Следить за ходом турнира можно в социальных сетях National Business League.