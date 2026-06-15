В Беларуси стартует новый сезон Национальной корпоративной лиги (National Business League, NBL) по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2. Проект объединит представителей белорусского бизнес-сообщества в современном формате внутрикорпоративного взаимодействия.

NBL - первая национальная киберспортивная лига, созданная специально для представителей бизнеса. Главная задача проекта заключается в развитии командного духа и трансформации корпоративной культуры через здоровое спортивное соперничество.

Турнир организован по стандартам профессионального киберспорта. Участникам предоставляется профильная соревновательная площадка, которая включает:

полноценную турнирную систему;

прямые трансляции матчей;

работу профессиональных комментаторов;

комплексное медиа-освещение.

В течение года лига проводит три сезона - зимний, весенний и осенний. Регламент соревнований не ограничивает квоты для участников - от одной компании может быть заявлено любое количество составов.

Команда "Первого информационного" примет участие в киберспортивной лиге NBL по Counter-Strike 2 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67f78d1d-2b75-47e0-9e48-c31c4047d4ed/conversions/9ec9a341-4024-4845-90bb-2c3a913945ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67f78d1d-2b75-47e0-9e48-c31c4047d4ed/conversions/9ec9a341-4024-4845-90bb-2c3a913945ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67f78d1d-2b75-47e0-9e48-c31c4047d4ed/conversions/9ec9a341-4024-4845-90bb-2c3a913945ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67f78d1d-2b75-47e0-9e48-c31c4047d4ed/conversions/9ec9a341-4024-4845-90bb-2c3a913945ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

В текущем сезоне масштабы лиги расширились, и на виртуальной арене встретятся 14 команд (в их числе - команда "Первого информационного"), представляющих предприятия промышленного, финансового, IT и медийного секторов Беларуси.