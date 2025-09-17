Корпорация Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в середине октября 2025 года

Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 в середине октября 2025 года, об этом сообщает Spuntnik со ссылкой на пресс-службу американского софтверного гиганта.

"После 14 октября 2025 года Microsoft не будет выпускать бесплатные обновления", - говорится в сообщении.

Операционка также перестанет получать обновления или исправления системы безопасности, пользователи также не смогут получать техническую помощь.

В компании отметили, что пользователи по-прежнему смогут пользоваться Windows 10.