Корпорация Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в середине октября 2025 года
Автор:Редакция news.by
Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 в середине октября 2025 года, об этом сообщает Spuntnik со ссылкой на пресс-службу американского софтверного гиганта.
"После 14 октября 2025 года Microsoft не будет выпускать бесплатные обновления", - говорится в сообщении.
Операционка также перестанет получать обновления или исправления системы безопасности, пользователи также не смогут получать техническую помощь.
В компании отметили, что пользователи по-прежнему смогут пользоваться Windows 10.
Windows 10 в этом году отметила свое 10-летие - первая ее сборка была выпущена 29 июля 2015 года. Операционка стала последней, которая поддерживала 32-разрядные процессоры.