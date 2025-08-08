3.71 BYN
МТС - лидер по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2-го квартала
МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по результатам 2-го квартала 2025 года. Сеть мобильного оператора получила наибольшую итоговую интегральную оценку в рамках мониторинга, проведенного органом государственного надзора за электросвязью - предприятием "БелГИЭ".
По данным отчета на 09:00 8 августа, в II квартале МТС демонстрирует самый высокий итоговый результат, в том числе в областных и районных центрах, городах и поселках городского типа, а также сельской местности.
По результатам квартала, МТС уверенно лидирует по совокупным показателям услуг телефонии, опережая сети других операторов как по телефонному радиосоединению, так и по качеству передачи речи. Также компания имеет самую высокую интегральную оценку услуг передачи данных.
С начала года крупнейший по количеству абонентов оператор связи Беларуси включил почти 700 новых базовых станций, а их общее количество достигло порядка 20 тыс. Покрытие сети охватывает свыше 98 % территории страны и затрагивает около 23,5 тыс. населенных пунктов.
"БелГИЭ" ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля". Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.