МТС - лидер по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2-го квартала

МТС стал лидером по качеству мобильной связи в Беларуси по итогам 2-го квартала 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c2bbc3e-2b10-4db2-b0b8-f2f709893611/conversions/63d79262-f474-4fa9-92d0-8e3bb696a768-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c2bbc3e-2b10-4db2-b0b8-f2f709893611/conversions/63d79262-f474-4fa9-92d0-8e3bb696a768-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c2bbc3e-2b10-4db2-b0b8-f2f709893611/conversions/63d79262-f474-4fa9-92d0-8e3bb696a768-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c2bbc3e-2b10-4db2-b0b8-f2f709893611/conversions/63d79262-f474-4fa9-92d0-8e3bb696a768-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по результатам 2-го квартала 2025 года. Сеть мобильного оператора получила наибольшую итоговую интегральную оценку в рамках мониторинга, проведенного органом государственного надзора за электросвязью - предприятием "БелГИЭ".

По данным отчета на 09:00 8 августа, в II квартале МТС демонстрирует самый высокий итоговый результат, в том числе в областных и районных центрах, городах и поселках городского типа, а также сельской местности.

По результатам квартала, МТС уверенно лидирует по совокупным показателям услуг телефонии, опережая сети других операторов как по телефонному радиосоединению, так и по качеству передачи речи. Также компания имеет самую высокую интегральную оценку услуг передачи данных.

С начала года крупнейший по количеству абонентов оператор связи Беларуси включил почти 700 новых базовых станций, а их общее количество достигло порядка 20 тыс. Покрытие сети охватывает свыше 98 % территории страны и затрагивает около 23,5 тыс. населенных пунктов.