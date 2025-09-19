3.64 BYN
МТС усилил сеть для 370 тысяч абонентов на Днях города в Минске, Гродно и Гомеле
МТС поддержал Дни города в Минске, Гродно и Гомеле, усилив сеть в местах массового скопления людей. Дополнительные мощности были задействованы на главных городских праздниках, чтобы сотни тысяч белорусов могли оставаться на связи, делиться впечатлениями и публиковать контент в реальном времени.
В Минске штатная инфраструктура была дополнительно усилена двумя передвижными базовыми станциями возле Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой". По одной передвижной станции были задействованы в районе гродненской площади Ленина и в периметре Гомельского Дворцово-паркового ансамбля.
В столице в местах главных праздничных мероприятий в минувшие выходные мобильной связью воспользовались более 180 тыс. абонентов, в Гомеле - почти 60 тыс., а в Гродно неделей ранее - свыше 130 тыс. Пользователи в сумме проговорили почти 750 тыс. минут и использовали более 20 Тб интернет-трафика, отправляя сообщения, фото и видео прямо с места событий.
Мероприятия по усилению сети также позволили абонентам и других операторов пользоваться связью четвертого поколения. Это стало возможным благодаря оборудованию единого инфраструктурного оператора beCloud на передвижных базовых станциях МТС.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тыс. базовых станций с охватом более 98 % территории страны.
МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2-го квартала 2025 года. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью - предприятием "БелГИЭ". Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 19 сентября.