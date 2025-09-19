МТС усилил сеть для 370 тысяч абонентов на Днях города в Минске, Гродно и Гомеле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d736be9c-c2b9-4e6f-8789-df0d8b34c47a/conversions/63867bbe-8fdf-45ac-9355-4e7cc43e45fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d736be9c-c2b9-4e6f-8789-df0d8b34c47a/conversions/63867bbe-8fdf-45ac-9355-4e7cc43e45fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d736be9c-c2b9-4e6f-8789-df0d8b34c47a/conversions/63867bbe-8fdf-45ac-9355-4e7cc43e45fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d736be9c-c2b9-4e6f-8789-df0d8b34c47a/conversions/63867bbe-8fdf-45ac-9355-4e7cc43e45fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС поддержал Дни города в Минске, Гродно и Гомеле, усилив сеть в местах массового скопления людей. Дополнительные мощности были задействованы на главных городских праздниках, чтобы сотни тысяч белорусов могли оставаться на связи, делиться впечатлениями и публиковать контент в реальном времени.

В Минске штатная инфраструктура была дополнительно усилена двумя передвижными базовыми станциями возле Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой". По одной передвижной станции были задействованы в районе гродненской площади Ленина и в периметре Гомельского Дворцово-паркового ансамбля.

В столице в местах главных праздничных мероприятий в минувшие выходные мобильной связью воспользовались более 180 тыс. абонентов, в Гомеле - почти 60 тыс., а в Гродно неделей ранее - свыше 130 тыс. Пользователи в сумме проговорили почти 750 тыс. минут и использовали более 20 Тб интернет-трафика, отправляя сообщения, фото и видео прямо с места событий.

Мероприятия по усилению сети также позволили абонентам и других операторов пользоваться связью четвертого поколения. Это стало возможным благодаря оборудованию единого инфраструктурного оператора beCloud на передвижных базовых станциях МТС.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тыс. базовых станций с охватом более 98 % территории страны.