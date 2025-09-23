Первый белорусский водородный грузовик представят в 2026 году

В Беларуси ведутся работы по созданию опытного образца автомобиля с водородной энергетической установкой. Как сообщили в эфире телеканала СТВ, первым шагом станет демонстрация грузового автомобиля на базе такой технологии, запланированная на 2026 год.

Разработкой этого перспективного транспорта занимается Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук. Уже заключены соглашения с предприятиями по выпуску водородных энергетических установок. На их основе и будет создаваться грузовик. Такой транспорт - совершенно новое направление.

Принцип работы водородного двигателя заключается в том, что при взаимодействии водорода и кислорода вырабатывается электроэнергия. В перспективе разработка может заменить электротранспорт.

Александр Белевич, заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

"Чисто батарейные автомобили безальтернативны, условно говоря. Если мы на большие расстояния выходим, то водород считается наиболее перспективным направлением. По шуму он как электромобиль. Он не шумит, там нет вращающихся дополнительных частей. Там стоит электрохимический генератор. Это фактически химическая реакция, где из водорода извлекается электричество".