Посол Червяков рассказал, почему в Китае технологии не вытесняют людей с рынка труда

В Китайской Народной Республике (КНР) идеи мгновенно превращаются в коммерческие продукты, а роботы и беспилотники уже стали частью повседневной жизни. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков в "Актуальном интервью" рассказал, где сейчас работают те, чей труд взяли на себя машины.

"Китай - это уникальная страна, где будущее создается прямо сейчас. И то, что вчера было идеей, сегодня можно уже видеть в продаже, либо в работе производства", - отметил Александр Червяков.

Он привел примеры масштабного применения технологий: "Во многих городах используются беспилотные такси. И в целом транспорт - это целая инфраструктура, которая позволяет применять технологии, беспилотники и так далее".

Впечатляет и повсеместное использование бесконтактных расчетов. "Сегодня от маленького китайца до пожилого человека, которому 90 лет, все используют телефонный расчет на рынке, в магазине, в троллейбусе, в трамвае - в любом месте ты можешь рассчитаться с помощью телефона. И когда рассчитываешься бумажными деньгами, многие даже не понимают, что это такое", - отметил посол.

Конечно, поражает масштаб внедрения роботов на производстве. Безлюдное производство, роботы, высокая производительность труда. Александр Червяков

По его словам, руководители предприятий, которые внедрили технологии, говорят, что людей переобучают, учат работать с новыми технологиями. Больше людей вовлекают в проектную, исследовательскую работу.

"Поражает скорость внедрения новых идей, - подчеркнул посол. - Та инфраструктура, которая создана в Китае, инфраструктура инновационная, позволяет очень быстро превращать идею в конкретный коммерческий продукт".