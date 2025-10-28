3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Посол Червяков рассказал, почему в Китае технологии не вытесняют людей с рынка труда
В Китайской Народной Республике (КНР) идеи мгновенно превращаются в коммерческие продукты, а роботы и беспилотники уже стали частью повседневной жизни. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков в "Актуальном интервью" рассказал, где сейчас работают те, чей труд взяли на себя машины.
"Китай - это уникальная страна, где будущее создается прямо сейчас. И то, что вчера было идеей, сегодня можно уже видеть в продаже, либо в работе производства", - отметил Александр Червяков.
Он привел примеры масштабного применения технологий: "Во многих городах используются беспилотные такси. И в целом транспорт - это целая инфраструктура, которая позволяет применять технологии, беспилотники и так далее".
Впечатляет и повсеместное использование бесконтактных расчетов. "Сегодня от маленького китайца до пожилого человека, которому 90 лет, все используют телефонный расчет на рынке, в магазине, в троллейбусе, в трамвае - в любом месте ты можешь рассчитаться с помощью телефона. И когда рассчитываешься бумажными деньгами, многие даже не понимают, что это такое", - отметил посол.
Конечно, поражает масштаб внедрения роботов на производстве. Безлюдное производство, роботы, высокая производительность труда.
По его словам, руководители предприятий, которые внедрили технологии, говорят, что людей переобучают, учат работать с новыми технологиями. Больше людей вовлекают в проектную, исследовательскую работу.
"Поражает скорость внедрения новых идей, - подчеркнул посол. - Та инфраструктура, которая создана в Китае, инфраструктура инновационная, позволяет очень быстро превращать идею в конкретный коммерческий продукт".
Китай демонстрирует модель, где технологии не вытесняют людей, а создают новые возможности через переобучение и инновации.