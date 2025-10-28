Роботы-ветврачи и беспилотные тракторы: посол Червяков рассказал о технологиях в АПК Китая

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков в "Актуальном интервью" рассказал о передовых технологиях в китайском сельском хозяйстве, где роботы и беспилотная техника становятся стандартом.

"Китай на уровне технологий в сельском хозяйстве переходит в категорию лидеров. Этому направлению придают очень большое значение в Китае", - отметил посол.

Он отдельно выделил успехи в свиноводстве: "В технологии производства свинины сегодня Китай достигает очень высоких результатов, и связано это в первую очередь с новейшими технологиями. Когда сегодня в Китае ветврача заменяет робот, это уже о чем-то говорит. В помещении создается атмосфера на уровне стерильности палаты, это уже о чем-то говорит. Когда трехуровневая система очистки воды, это тоже о чем-то говорит".

Посол рассказал о том, что в этой сфере успешно внедряют и беспилотную сельскохозяйственную технику.

Александр Червяков:

"Один из проектов мы сегодня реализуем вместе с китайской компанией и МТЗ. Трактор, который без участия человека сам определяет направление движения: как двигаться, по какой траектории и так далее. По сути дела, сегодня тракторист может сидеть даже дома с пультом управления, смотреть в компьютер, управляя при необходимости тем или иным трактором. Это абсолютно другой уровень".