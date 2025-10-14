Роман Громов рассказал о пилотном проекте по анализу медицинских данных

"В настоящее время в здравоохранении пилотируется ряд проектов по анализу медицинских данных. Речь идет о структурированных медицинских данных (об электронных медицинских картах пациентов) и о неструктурированных данных (набор медицинских изображений, глядя на которые специалист может их понять)", - объяснил Роман Громов.

Как сообщил директор компании-резидента ПВТ, из этих неструктурированных записей и данных извлекают жизненно важную информацию, на основании чего делается врачебный вывод. К слову, это различные подходы решений вместе с искусственным интеллектом. "Это различные методологии, но цель у них одна - извлечь данные, структурировать и сделать какой-либо прогноз. Мы делаем на это значительную ставку, потому что развитие таких решений в медицине позволит получить положительный эффект и сделать диагностику более точной, дешевой и доступной для людей", - рассказал Роман Громов.