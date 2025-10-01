Цифровой диктат: как соцсети и ИИ лишают нас свободы воли, подменяя мысли и эмоции

Социальные сети полностью изменили структуру общественной коммуникации. Каждая из них влияет на нас по-своему. Как именно, рассказали в проекте "Тренды".

Так, например Instagram учит пользователей тому, что ценность каждого человека определяется по внешним признакам и уровню потребления. Это искажает наше восприятие реальности. Публикуя фото - мы стремимся получить мгновенное одобрение от сотен незнакомых людей вместо того, чтобы заручиться поддержкой близких которые, по-настоящему нас любят.

Философия Facebook и Telegram заточена на предоставление информационного фастфуда. Она определяет важность массового потребления информации на разные темы в ущерб концентрации на конкретной мысли или новости. Таким образом, у активного пользователя формируется клиповое мышление, которое не позволяет детально осмыслить происходящее.

Артур К. Брукс, профессор Гарвардского университета:

"Мы почти полностью отключили сеть пассивного режима работы мозга. Как? Ответ - это то, что у тебя в кармане с экраном, который ты достаешь, даже когда стоишь на углу и ждешь зеленый свет на светофоре. Что ты делаешь? Ты пытаешься не скучать, потому что сеть пассивного режима работы мозга вызывает дискомфорт, заставляет тебя думать о вещах, которые ты не можешь понять. Это большая проблема, это замкнутый круг смысла".

Артур К. Брукс

"Если каждый раз, когда тебе немного скучно, ты достаешь телефон, тебе будет все труднее и труднее находить смысл, - добавил он. - Это рецепт депрессии, тревожности и чувства пустоты".

Бизнес-модель социальных сетей формируется вокруг продажи рекламы. Для этого они собирают данные о поведении и предпочтениях пользователей. Полученная аналитика используется для трансляции адресных объявлений на целевую аудиторию. Таким образом, они получают прибыль, помогая рекламодателям влиять на наше поведение. Это во многом определяет, как мы тратим свои деньги и даже то, за кого голосуем на выборах.

В 2012 году Facebook протестировал влияние позитивных и негативных эмоций на пользователей

В 2012 году Facebook протестировал влияние позитивных и негативных эмоций на пользователей. В рамках эксперимента людям, которые ничего не подозревали, показывали контент, призванный изменить их эмоциональный фон. В итоге те, чья лента рекомендаций была наполнена негативом, начали активно публиковать материалы аналогичного характера.

Таким образом, они выяснили, что эмоциональные состояния могут передаваться другим людям посредством эмоционального заражения, заставляя их испытывать те же эмоции, что и окружающие. Фактически речь идет о возможности манипулировать общественным мнением в масштабах всего государства, к которому относятся пользователи.

Эксперимент показал, что Facebook и другие социальные сети могут быть использованы как инструмент для дестабилизации политической ситуации в любой стране. Для воздействия на принимаемые решения и поведение граждан достаточно лишь искусственно изменить их ленту рекомендаций. Внедрение искусственного интеллекта форсирует данные процессы.

Ваш персональный помощник, который круглосуточно изучает привычки, и поведение уже интегрирован в смарт-очки. Предполагается, что они постепенно вытеснят с рынка традиционные мобильные телефоны.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta:

"Очки - идеальный форм-фактор для персонального суперинтеллекта, потому что они позволяют вам оставаться в моменте, получая при этом доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память и обостряют чувства".

Как искусственный интеллект влияет на наше мнение, и поведение, выяснили ученые из Цюрихского университета. С 2014 года они использовали ботов на базе ИИ, которые выдавали себя за реальных людей на платформе Reddit. Тайный эксперимент показал шокирующие результаты: боты смогли коренным образом изменить мнение 137 пользователей, сформировав убедительные аргументы по разным темам. Прежде чем написать комментарий, искусственный интеллект изучал историю публикаций пользователя, его интересы и политические взгляды.