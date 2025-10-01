Эскалатор, суфлер и овации от своих: как 80-я сессия ГА ООН превратилась в абсурдный спектакль

80-ю сессию Генассамблеи ООН нельзя назвать богатой впечатляющими свершениями. А вот ярких событий хватало, хотя и были они какими-то мелкотравчатыми, словно в Нью-Йорке собрался не синклит управителей человечества, но устроила вечеринку легкомысленная светская тусовка.

Главный гость президент США Дональд Трамп явно был недоволен нарушением райдера - нарушением неоднократным, злонамеренным и совершенным по предварительному сговору.

Дональд Трамп:

"Большое спасибо. Я не против произнести свою речь без телесуфлера, потому что он не работает. Могу только сказать: тот, кто управляет этим телесуфлером, попал в большую беду".

Но если бы только суфлер. Заговор против президента Соединенных Штатов был разветвленным, всеобъемлющим и явно предполагал погубить также и первую леди. "Все, что я получил от ООН, - это эскалатор, на котором по пути наверх застрял точно посередине. Если бы первая леди была не в форме, она бы упала. По счастью, она в форме, мы оба в форме, мы оба выстояли, - обозначил лидер США. - Скажу только, что тут у кого-то большие проблемы!"

Представители аппарата ООН произвели молниеносное дознание и заявили, что во всем виноват личный оператор Трампа, который, якобы, слишком суетился на эскалаторе, чем и вызвал срабатывание системы блокировки. Может и так, но чуть позднее виновница фактически публично дала признательные показания - теперь за ее жизнь никто не даст и полушки, если, конечно, нравы теперь в Штатах хоть малость те же, что в старые добрые времена.

Нельзя не отметить некоторую театральность многих спичей и поведения присутствующих вообще. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал при практически пустом зале. Только члены его же собственной делегации рукоплескали речи политика. Прозвучало это выступление двусмысленно и, наверное, лучше бы ему утонуть в овациях, но остаться неуслышанным.

Биньямин Нетаньяху:

"Разве нацисты предлагали евреям уехать? Они говорили: "Будьте так любезны, вас не затруднит уехать?" А другие правители, повинные в геноциде? Они просили своих жертв уехать? Говорили: "Пожалуйста, удалитесь, освободите для нас место!" Конечно, нет!"

Только по официальным данным, в секторе Газа погибло без малого 63 тыс. человек, значительная часть - от голода. Две трети из них были женщинами и детьми. Вряд ли убийцам может служить оправданием тот факт, что перед смертью жертвам предлагали уехать, хотя возможности такой не дали.

Собственно, инцидентом с эскалатором да политическими бурлениями вокруг признания Палестины и исчерпывалось все содержание юбилейной сессии Генассамблеи.

Понятно, что ООН и затевалась как организация, которая не столько принимает важные решения, сколько позволяет их обсудить. Но Совбез парализован давным-давно - право вето позволяет блокировать его решения любому из пяти постоянных членов, что стало нормой в условиях глобально-политического раскола.

ООН в кризисе еще и из-за отсутствия денег: ее бюджет в будущем году уменьшится на полмиллиарда, 15 % персонала будет уволено, многим придется переезжать из женевских офисов в города подешевле. И этим вряд ли дело кончится, ведь Трамп имеет претензии не только из-за эскалатора и суфлера.

Жаль, что мне пришлось делать все вместо Организации Объединенных Наций. Я положил конец семи войнам. Мне даже не позвонили из ООН с предложением помочь. Дональд Трамп

В 1946 году тихо скончалась предшественница ООН, которая звалась "Лига Наций". По всем приметам ее преемница идет тем же путем. Уже давно и много говорится о необходимости реформы, которая только и может спасти ООН от окончательного превращения в храм пустословия.

Кто-то предлагает резко увеличить число постоянных членов Совбеза. Звучала идея выбирать генсека всеобщим голосованием всех представителей человечества. Многие требовали сделать ООН структурой более активной, наделенной значительными полномочиями и при этом менее прожорливой.

Пока из всех рецептов реализуется только последний: Трамп урезал американский взнос в бюджет ООН на 521 млн долларов. Но, как известно, если корову меньше кормить и чаще доить, то она вряд ли будет ставить рекорды производительности.