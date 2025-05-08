Торжественное открытие выставки прошло в МИД

Открытие тематической выставки в преддверии Дня Победы состоялось в МИД. Под фоновые композиции военных лет гости торжественной церемонии ознакомились с экспонатами выставки Национального центра современных искусств под кураторством художника Сергея Криштаповича.

Мероприятия в преддверии Дня Победы продолжаются по всей стране. Исключением не стало внешнеполитическое ведомство Беларуси. В МИД открылась выставка, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В приветственном слове министр иностранных дел подчеркнул: пока дипломаты разговаривают - пушки молчат.

Максим Рыженков, министр иностранных дел:

И сегодня, когда время вспомнить, что было 80 лет назад и задуматься, абсолютно неприемлемым является то, как в отдельных странах мира стирают эту память, уничтожают свидетельства тех событий, пытаются переписать историю. Искусство является связующей нитью с теми событиями, которые являются основой для пробуждения во всех нас самых светлых, самых мирных инициатив и устремлений.

Наслаждались не только искусством. Участникам мероприятия предложили продегустировать настоящую солдатскую кашу. Некоторые зарубежные гости пробовали такое блюдо впервые.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Для меня большая честь присутствовать на сегодняшнем мероприятии и иметь возможность подчеркнуть необходимость сохранения исторической правды. Нужно помнить о прошлом для того, чтобы не допустить повторения этих событий в настоящем.