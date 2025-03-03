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Трамповские пошлины в 25 % грозят ЕС потерей 1,5 % ВВП
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2_42025-03-03T14:28:41.000000Z00
Появились первые оценки вероятных последствий от введения пошлин, которые Трамп пообещал Евросоюзу. Агентство Блумберг полагает, что импортные тарифы в 25 % для стран ЕС приведут к падению европейского ВВП на 1,5 % ежегодно. По самым осторожным подсчетам, речь о 200 млрд долларов.
Особенно тяжело придется промышленникам. Только в сталелитейной отрасли следует ожидать сокращения 12 тыс. рабочих мест, хотя и такая оценка может оказаться излишне оптимистической. Сталевары Европы работают в условиях жесткой конкуренции, повысить цену на свою продукцию не могут, и, значит, отрасль может умереть окончательно и навсегда.