Трамповские пошлины в 25 % грозят ЕС потерей 1,5 % ВВП

Появились первые оценки вероятных последствий от введения пошлин, которые Трамп пообещал Евросоюзу. Агентство Блумберг полагает, что импортные тарифы в 25 % для стран ЕС приведут к падению европейского ВВП на 1,5 % ежегодно. По самым осторожным подсчетам, речь о 200 млрд долларов.

Особенно тяжело придется промышленникам. Только в сталелитейной отрасли следует ожидать сокращения 12 тыс. рабочих мест, хотя и такая оценка может оказаться излишне оптимистической. Сталевары Европы работают в условиях жесткой конкуренции, повысить цену на свою продукцию не могут, и, значит, отрасль может умереть окончательно и навсегда.