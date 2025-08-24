3.70 BYN
Украина и Швеция договорились о совместном производстве оружия
Автор:Редакция news.by
Украина и Швеция договорились о совместном производстве вооружений на территории обеих стран. Подписан документ, позволяющий обмениваться соответствующими разработками и технологиями. Среди направлений кооперации выделяется военная авиация, включая обучение украинских пилотов.
Согласно представленной ранее министром обороны Швеции информации, заключение соглашения с Украиной позволит Киеву производить свое вооружение на территории королевства. Параллельно Швеция передала Украине самолеты дальней разведки.