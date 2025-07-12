Додон о встрече с Лукашенко: Это важно для восстановления стратегического диалога Молдовы и Беларуси

Беларусь готова сотрудничать с Молдовой. И это намерение подтвердил Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном. Сейчас политик возглавляет Партию социалистов, прежде на посту президента был сторонником тесных контактов с Минском и работы на взаимную пользу. Молдова переживает не самый простой период в истории. Евроустремления нынешнего руководства страны оборачиваются рецессией и политическим накалом. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал свое доброе отношение к жителям этого государства. Минск всегда остается открытым для диалога и партнерства.

Позволить себе такую теплую встречу политики могут. В период президентства Додона (с 2016 по 2020 год) встречи лидеров были частые, сотрудничество Минска и Кишинева - активное. Так что неудивительно, что в этот раз разговор начинается даже со знакового подарка.

Сегодня Игорь Додон возглавляет одну из крупнейших политических сил в стране - Партию социалистов Молдовы. Они традиционно за сближение с Россией. Еще работая на высшем посту в стране, он всегда ратовал за развитие двусторонних контактов и рост товарооборота и с Беларусью. Минск отвечал взаимностью, Александр Лукашенко не раз бывал в Молдове. Связи налаживали в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и здравоохранении, сводили регионы.

Александр Лукашенко поблагодарил Игоря Додона за то, что тот, несмотря на все сложности и трудности, приехал в Беларусь, поинтересовался информацией из первых уст о том, что сейчас происходит в Молдове: "Мы в основном получаем из средств массовой информации (сведения о событиях в Молдове - прим. БЕЛТА). Естественно, есть и другие люди, которые нас информируют. Но важно услышать от тебя обстановку и ситуацию".

"Мое отношение к Молдове знаешь. Это цветущий сад, в котором живет прекрасный народ, трудолюбивый очень народ, очень похожий на белорусов. К сожалению, так сложилось, что мне очень сложно побывать в Молдове в силу той политики, которую там вы проводите сейчас", - отметил белорусский лидер.

"Не мы. Они (нынешние власти в Молдове - прим. БЕЛТА)", - уточнил Игорь Додон.

"Понятно. Поэтому я действительно когда узнал, что ты будешь у нас, много думал о Молдове, вспоминал наши встречи. Вспоминал, как мы там пытались посеять хорошие, добрые семена. Говорят, неплохо взошли (во время визита в Молдову в 2018 году Александр Лукашенко и Игорь Додон на тракторах засеяли поле кукурузы - прим. БЕЛТА)", - продолжил Александр Лукашенко.

Семена дружбы заложили и в самом прямом смысле этого слова, когда Александр Лукашенко и Игорь Додон на белорусских тракторах засеяли кукурузное поле. Личное участие политиков в таком событии подтверждало серьезность намерений по сотрудничеству. С приходом к власти Майи Санду в 2020-м диалог между странами как бы замер. С тех пор немало воды утекло - COVID, СВО, трудности логистики. Все это не могло не сказаться на общей политике и экономике. Но Минск всегда за диалог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я еще раз повторю, что мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась, но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому если у руководства, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек, мы готовы через Вас, если Вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы.

Игорь Додон на встрече преподнес белорусскому лидеру символический подарок. Он напомнил, что в мае во время приезда в Минск министр обороны России Андрей Белоусов подарил Александру Лукашенко набор "Награды победителей" с выполненными в натуральную величину копиями наград Советского Союза. В этом наборе были представлены исключительно ордена, но там не было медалей, заметил Игорь Додон. Поэтому в качестве подарка он привез в Минск набор медалей времен Великой Отечественной войны.

Официальный Кишинев сегодня очень хочет в ЕС. Но евроустремления пока оборачиваются для страны рецессией, долгами, высоким ценами на энергоресурсы, снижением экспорта на восток. Политический бэкграунд позволяет Александру Лукашенко дать совет - не сильно уж рассчитывать и уповать на благосклонности Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы. Никто вас нигде не ждет.

Молдаван там ждут, и что, особые будут отношения? Точно так будет с аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное. Слушай, до тебя, когда ты был президентом, ты уже это проходил все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда, на восток, в Беларусь, Россию для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет: цените свою землю.

Много в советские времена бывал в Кишиневе. И не только в Кишиневе. Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит и в этой ситуации, и в будущем, скажи, мы будем рядом с нашими друзьями. Тем более восстановить наши отношения несложно.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС следом за Украиной. Но тут лучше без иллюзий, даже статус кандидата - далеко не полдела. Окончательные решения могут откладываться бесконечно. Пока из Брюсселя политические декларации, а не реальные дела для людей. Сегодня Европе со своими бы проблемами разобраться. О том, что европейский выбор может стать фатальной ошибкой, уже понимают люди в стране - референдум по этому поводу был с минимальным перевесом в пользу евроинтеграции. Дружить со всеми (использовать, например, и возможности ЕАЭС) куда прагматичнее.

"К сожалению, последние 4 года были одними из самых непростых периодов в наших двусторонних отношениях. Не по вине белорусской стороны, по вине нынешних молдавских властей, которые приняли решение не вести никаких разговоров, переговоров с Россией и Беларусью", - сказал политик, подчеркнув, что считает такое решение неправильным. По его словам, большинство граждан Молдовы выступает за сохранение и развитие отношений с такой традиционно дружественной страной, как Беларусь. "Мы хотим дружить с Беларусью, белорусы - наши братья".