Полиция Молдовы препятствует проведению марша в честь годовщины освобождения страны от нацизма

Жители Молдовы вышли на марш в честь 81-й годовщины освобождения республики от фашистов. Не менее 10 тыс. человек прошли по улицам Кишинева с флагами, баннерами и знаменами Победы, возложили цветы к мемориалу "Вечность".

24 августа 1944 года советские войска штурмом освободили столицу Молдовы. Она была под оккупацией с 16 июля 1941 года. В годы войны около 400 тыс. уроженцев республики воевали в рядах Красной армии, из них 250 тыс. награждены орденами и медалями. Более 80 тыс. погибли.

После прихода к власти проевропейской Санду в стране проводят политику "беспамятства". По всей Молдове возводятся монументы в честь пособников нацистов, под запретом память о советских воинах и георгиевские ленты.