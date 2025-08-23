Пример того, чем оборачиваются военные амбиции: правительству Великобритании не по силам самостоятельно разрешить экономические проблемы, вызванные стремлением к милитаризации. Лондон может быть вынужден обратиться за кредитом к Международному валютному фонду. Об этом пишет Daily Telegraph.

Попытка стабилизировать экономическую ситуацию в королевстве за счет помощи МВФ вскоре приведет к новым проблемам: Великобритания не сможет рефинансировать свои долги, выплачивать пенсии и пособия.

Экс-руководитель МИД королевства отмечает: выходить из экономического коллапса придется посредством повышения налогов, в противном случае Британии не удастся реализовать взятые на себя обязательства по увеличению военных расходов.