Заряжены одним духом и желанием победить. Работников профсоюзов объединил республиканский турслет

Активные выходные на природе. Лучших представителей профсоюзов из разных организаций объединил XI Республиканский турслет. Это один из крупнейших профсоюзных марафонов в истории.





Впервые участие принимают не только представители отраслевых профсоюзов, но также региональных объединений и Национального профцентра. Участники собрались в Столбцовском районе, чтобы показать свои таланты и умение работать в команде во время прохождения различных конкурсов.

Спорт, единство и здоровый образ жизни - все это объединил профсоюзный турслет, собравший более 750 человек из всех регионов. В оздоровительном комплексе "Высокий берег" на протяжении трех дней члены 23 команд демонстрировали свою спортивную подготовку, кулинарные навыки и творческие способности.

В программе пляжный волейбол, спортивное ориентирование, туристическая эстафета, стрельба из лука, фигурное вождение велосипеда. Новинка этого года - сапбординг: каждый может попробовать себя в водном туризме.

Наталья Добровольская, начальник главного управления Федерации профсоюзов Беларуси: "Это просто невероятная энергетика - сотни людей, объединенных одним настроем. Все хотят быть здесь, творить, заниматься спортом. Для меня это первый такой опыт, и могу сказать однозначно: дух победы ощущается. Хотя я старалась сохранять спокойствие, все равно очень хотелось победить".

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Это был настоящий конкурс, настоящая борьба за право выйти в финал, попасть на Республиканский туристический слет и продемонстрировать не только физическую подготовку, а в первую очередь дружбу, единение, союз, наше общество, нашу страну, наши отрасли. Мы очень рады, что все это проходит в такой торжественной, доброй и спортивной атмосфере".