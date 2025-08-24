3.70 BYN
Заряжены одним духом и желанием победить. Работников профсоюзов объединил республиканский турслет
Активные выходные на природе. Лучших представителей профсоюзов из разных организаций объединил XI Республиканский турслет. Это один из крупнейших профсоюзных марафонов в истории.
Впервые участие принимают не только представители отраслевых профсоюзов, но также региональных объединений и Национального профцентра. Участники собрались в Столбцовском районе, чтобы показать свои таланты и умение работать в команде во время прохождения различных конкурсов.
Спорт, единство и здоровый образ жизни - все это объединил профсоюзный турслет, собравший более 750 человек из всех регионов. В оздоровительном комплексе "Высокий берег" на протяжении трех дней члены 23 команд демонстрировали свою спортивную подготовку, кулинарные навыки и творческие способности.
В программе пляжный волейбол, спортивное ориентирование, туристическая эстафета, стрельба из лука, фигурное вождение велосипеда. Новинка этого года - сапбординг: каждый может попробовать себя в водном туризме.
Наталья Добровольская, начальник главного управления Федерации профсоюзов Беларуси: "Это просто невероятная энергетика - сотни людей, объединенных одним настроем. Все хотят быть здесь, творить, заниматься спортом. Для меня это первый такой опыт, и могу сказать однозначно: дух победы ощущается. Хотя я старалась сохранять спокойствие, все равно очень хотелось победить".
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Это был настоящий конкурс, настоящая борьба за право выйти в финал, попасть на Республиканский туристический слет и продемонстрировать не только физическую подготовку, а в первую очередь дружбу, единение, союз, наше общество, нашу страну, наши отрасли. Мы очень рады, что все это проходит в такой торжественной, доброй и спортивной атмосфере".
По итогам трехдневного марафона определены победители в каждом соревновании. Лучшие профсоюзные туристы получили кубки, дипломы и памятные призы от Федерации профсоюзов.
С каждым годом желающих приобщиться к активному отдыху становится все больше. Атмосфера единения, командный дух и заряд энергии - вот что действительно объединяет и дарит незабываемые эмоции.