3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Чемпионат среди водолазов прошел в Мяделе. 30 бойцов боролись за звание самого лучшего
Индивидуальное мастерство для командной победы. На берегу озера Мястро прошел ежегодный чемпионат-многоборье среди спасателей ОСВОДа Минской области. 30 лучших бойцов показали свои навыки спасения и помощи пострадавшим на воде на скорость, время и точность выполнения.
Показать свои навыки на практике на большой воде - это уже не тренировка, а серьезный чемпионат среди спасателей ОСВОДа Минской областной организации. Мероприятие проходит каждый год, в этот раз в Мяделе. Самого эффективного и быстрого водолаза выбирают среди участников из семи команд со всего Минского региона.
"Вода, как всегда, мокрая. Нас делят по парам, и мы выступаем вместе, соревнуемся на время. Дистанция - 100 м с препятствиями. Нужно проплыть, поднырнуть, потом снова плыть дальше. Лучший получает свои награды. В первом соревновании у меня получилось выполнить за 1 минуту 25 секунд, - отметил начальник маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОДа Денис Гулюта. - Эти дисциплины входят в обязательную программу, их должен уметь выполнять не только водолаз спасательной станции, но и матросы. Ежегодно все эти навыки проверяются и отрабатываются на тренировках. Мы тренируемся и сдаем дисциплины".
"Это 100 метров плавания с преодолением препятствий, транспортировка манекена на 50 метров, подача спасательного круга и спасение с лодки. Отдельно проводится такой вид, как выход катера по спасательной тревоге", - рассказал главный судья соревнований Александр Якушик.
Руслан Шестопалов, председатель Минской областной организации ОСВОД:
"В соревнованиях участвуют 7 спасательных станций, в каждой команде по 4 человека, то есть всего около 30 участников, включая запасных. Это уже наши 44-е соревнования спасателей ОСВОДа. Основная задача - подвести итоги подготовки спасателей, проверить, чего мы достигли за год, выявить сильнейшую команду среди станций, а также определить лучших в индивидуальном зачете. Кроме того, это возможность обменяться опытом, обсудить новые приемы и способы спасения".
Руслан Шестопалов отметил, что сейчас на первый план выходит проблема падения в воду людей, не соблюдающих элементарные правила безопасности. Это те граждане, которые купаются в запрещенных местах или, переоценивая свои силы из-за возраста или состояния здоровья, оказываются у водоемов.
Подобные соревнования помогают спасателям поддерживать хорошую физическую форму, ведь оказывать помощь пострадавшим на воде приходится даже в конце купального сезона. ОСВОД напоминает: основной причиной чрезвычайных ситуаций на воде по-прежнему остается человеческая беспечность.