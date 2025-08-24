Чемпионат среди водолазов прошел в Мяделе. 30 бойцов боролись за звание самого лучшего

Индивидуальное мастерство для командной победы. На берегу озера Мястро прошел ежегодный чемпионат-многоборье среди спасателей ОСВОДа Минской области. 30 лучших бойцов показали свои навыки спасения и помощи пострадавшим на воде на скорость, время и точность выполнения.

Показать свои навыки на практике на большой воде - это уже не тренировка, а серьезный чемпионат среди спасателей ОСВОДа Минской областной организации. Мероприятие проходит каждый год, в этот раз в Мяделе. Самого эффективного и быстрого водолаза выбирают среди участников из семи команд со всего Минского региона.

начальник маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОДа Денис Гулюта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dee980-e530-4d15-a8b7-7c3e021bd023/conversions/b1d9d4a8-0968-448f-a517-092aede9cfd7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dee980-e530-4d15-a8b7-7c3e021bd023/conversions/b1d9d4a8-0968-448f-a517-092aede9cfd7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dee980-e530-4d15-a8b7-7c3e021bd023/conversions/b1d9d4a8-0968-448f-a517-092aede9cfd7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1dee980-e530-4d15-a8b7-7c3e021bd023/conversions/b1d9d4a8-0968-448f-a517-092aede9cfd7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вода, как всегда, мокрая. Нас делят по парам, и мы выступаем вместе, соревнуемся на время. Дистанция - 100 м с препятствиями. Нужно проплыть, поднырнуть, потом снова плыть дальше. Лучший получает свои награды. В первом соревновании у меня получилось выполнить за 1 минуту 25 секунд, - отметил начальник маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОДа Денис Гулюта. - Эти дисциплины входят в обязательную программу, их должен уметь выполнять не только водолаз спасательной станции, но и матросы. Ежегодно все эти навыки проверяются и отрабатываются на тренировках. Мы тренируемся и сдаем дисциплины".

Главный судья соревнований Александр Якушик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660e2387-9442-4263-95c1-300d83aa1bea/conversions/5b39a3dc-9e16-4644-9b08-bc1f7d3ed04d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660e2387-9442-4263-95c1-300d83aa1bea/conversions/5b39a3dc-9e16-4644-9b08-bc1f7d3ed04d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660e2387-9442-4263-95c1-300d83aa1bea/conversions/5b39a3dc-9e16-4644-9b08-bc1f7d3ed04d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660e2387-9442-4263-95c1-300d83aa1bea/conversions/5b39a3dc-9e16-4644-9b08-bc1f7d3ed04d-xl-___webp_1920.webp 1920w Главный судья соревнований Александр Якушик

"Это 100 метров плавания с преодолением препятствий, транспортировка манекена на 50 метров, подача спасательного круга и спасение с лодки. Отдельно проводится такой вид, как выход катера по спасательной тревоге", - рассказал главный судья соревнований Александр Якушик.

Руслан Шестопалов, председатель Минской областной организации ОСВОД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa8a468b-a698-434c-988a-c5e9c8006492/conversions/8f6a3beb-b1ca-4a6b-8c01-e256b75be626-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa8a468b-a698-434c-988a-c5e9c8006492/conversions/8f6a3beb-b1ca-4a6b-8c01-e256b75be626-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa8a468b-a698-434c-988a-c5e9c8006492/conversions/8f6a3beb-b1ca-4a6b-8c01-e256b75be626-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa8a468b-a698-434c-988a-c5e9c8006492/conversions/8f6a3beb-b1ca-4a6b-8c01-e256b75be626-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Шестопалов, председатель Минской областной организации ОСВОД:

"В соревнованиях участвуют 7 спасательных станций, в каждой команде по 4 человека, то есть всего около 30 участников, включая запасных. Это уже наши 44-е соревнования спасателей ОСВОДа. Основная задача - подвести итоги подготовки спасателей, проверить, чего мы достигли за год, выявить сильнейшую команду среди станций, а также определить лучших в индивидуальном зачете. Кроме того, это возможность обменяться опытом, обсудить новые приемы и способы спасения".

Руслан Шестопалов отметил, что сейчас на первый план выходит проблема падения в воду людей, не соблюдающих элементарные правила безопасности. Это те граждане, которые купаются в запрещенных местах или, переоценивая свои силы из-за возраста или состояния здоровья, оказываются у водоемов.