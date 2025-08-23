3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
На ЧМ в Милане белорусские каноистки завоевали серебро на дистанции 500 м
Автор:Кристина Камыш
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане подходит к завершению. 24 августа разыгрываются 10 комплектов наград, и в восьми финалах участвуют белорусские спортсмены. Уже прошли четыре командные гонки.
Второй результат на дистанции 500 м в женской каноэ-четверке показали Ангелина Бардановская, Виктория Нестеренко, Ольга Климова и Елизавета Примак. (Подробности в видео).
Серебряную и бронзовую медали завоевали белорусы на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
После четырех соревновательных дней в белорусской копилке 3 медали