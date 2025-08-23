Аэропорт закрыт, десятки автомобилей смыты водой. Мексика во власти циклона

Практически вся территория Мексики во власти циклона. На страну обрушились проливные дожди. Из-за обильных осадков был вынужден временно прекратить работу международный аэропорт Мехико. Наиболее пострадал штат Керетаро. Массовые наводнения привели к разрушению городской инфраструктуры, десятки автомобилей смыты потоками воды. Информация о пострадавших пока не поступала.