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В Беларуси стартовал флешмоб "Я делаю выборы"
В Беларуси продолжается кампания по выборам Президента. К 30 декабря на сайте ЦИК будет запущена работа сервиса по поиску участка для голосования. Реализовать свое конституционное право смогут и граждане, прибывшие из-за границы. Для удобства определены участки в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве. С началом нового года, а именно 1 января, начинается кампания по предвыборной агитации. Отметим, 9 и 16 января кандидаты смогут выступить со своими программами в телеэфире согласно жеребьевке, 8,10,15 и 17 января - по радио. 24 декабря по всей стране стартовал флешмоб "Я делаю выборы". Мы помним, какому буллингу и давлению подвергались члены избирательных комиссий в 2020 году. Сегодня они, не скрывая, с гордостью заявляют: "Я член избиркома и этим горжусь!"
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