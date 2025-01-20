В Британии будут изменять активность мозга ультразвуком

В Британии опробуют новый метод лечения депрессии и других тревожных расстройств. Пациентам планируют "вселять" хорошее настроение. Как сообщают местные СМИ, активность мозга будут менять ультразвуком с помощью нейрокомпьютерного интерфейса. Его будут вживлять в череп. Электроды будут находиться под костной частью головы, но вне мозга. В испытании поучаствуют 30 %. Из-за травм у них удалена часть черепа, туда и внедрят устройства.