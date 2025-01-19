В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе 20 января стартует Всемирный экономический форум.

Отмечается, что около 3 тыс. участников из более чем 130 стран соберутся в Давосе на ежегодную встречу в рамках Всемирного экономического форума. Среди них более 300 правительственных чиновников, в том числе 60 глав государств и правительств.

На фоне того, что сейчас глобальная экономика претерпевает масштабные изменения, на форуме планируют обсудить то, как возобновить экономический рост, использовать новые технологии и укрепить социальную и экономическую устойчивость.

"Мы определили пять ключевых тем, которые здесь имеют решающее значение. Первая касается возобновления экономического роста и того, что нам нужно сделать, осознавая, что сейчас мы находимся в условиях медленного роста и высокого уровня задолженности. Как нам на разорвать этот цикл и воспользоваться преимуществами? Очень важно понять, что движет ростом. Нам нужен устойчивый рост, который ставит людей на первое место. Вот о чем нужно активно думать. Это не просто рост ради роста, а рост для улучшения благосостояния людей, их жизни и общего процветания", - сказал управляющий директор ВЭФ Джереми Юрген.

В этом году старт форума совпал с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Как ожидается, позже Трамп обратится к участникам ВЭФ в режиме онлайн.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема - "Сотрудничество ради интеллектуального века". В преддверии нынешней встречи команда ВЭФ опубликовала отчет о глобальных рисках. В нем говорится, что вооруженные конфликты на уровне государств стали главным непосредственным риском в 2025 году. За ними следуют экстремальные погодные явления и геоэкономическая конфронтация.